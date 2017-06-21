Леонид Судаленко: Обратился к польским властям с просьбой дать координаты сексота 12 21.06.2017, 12:04

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Леонид Судаленко

Правозащитник, и не только он, хочет встретиться и поговорить со сбежавшим в Польшу бывшим агентом КГБ.

После публикации телеканалом в СМИ откровений бывшего агента КГБ последовала реакция со стороны жертв его «деятельности». От них звучат новые шокирующие факты дискредитации, клеветы и провокаций со стороны сотрудников спецслужб. КГБ в своего очередь молчит и дело не комментирует, сообщает «Белсат».

Более двух лет назад независимая журналистка из Гомеля Лариса Щирякова стала жертвой клеветнической деятельности печально известного сайта gomelbest.com. Информация пошла в мир и чуть не сломала женщине жизнь. Все началось с обыска КГБ.

«Они во время обыска забрали мой компьютер, в котором нашли интимные фотографии. Через полгода они появились в сети, они появились на сайте интимных знакомств. Впоследствии на их же сайте появилась статья о том, что те фотки там появились», - рассказывает Щирякова.

Есть и другие истории, также из Гомеля. В 2011-ом году активистка Ксения Ярославцева принимала активное участие в организации молчаливых акций протеста. За это женщине угрожали отобрать ребенка. Сегодня известно, что КГБ планировала против нее провокацию. Ксении хотели подбросить наркотики.

«Когда я узнала о наркотиках, то была шокирована. Если это на самом деле правда, так же каждого можно посадить», - говорит общественная активистка Ксения Ярославцева.

Все эти истории объединяет одно лицо: Сергей Васильев, который убежал в Польшу и признался в многолетней сотрудничестве с гомельском КГБ. Сегодня точно известно: это он был администратором клеветнического сайту gomelbest.com, также он знал о планируемой провокации с наркотиками.

«Мою работу можно разделить на два этапа: до сайта и после сайта. На второй стадии работа была связана больше с оппозицией. Они хотели чтобы работал сайт и чтобы я по возможности общался и с оппозиционерами», - рассказал бывший агент КГБ Сергей Васильев.

Как собирал информацию агент на прозвищу Симон, сегодня можно узнать не только из его уст. Лица, за которыми следил Васильев, утверждают, что он легко входил в контакты с гомельскими активистами, часто посещал места, где собирались представители демократического сообщества Гомеля.

«Мы начали часто видится на Полесской, где проходили различные семинары. Сначала он ходил на акции, после начал с нами встречаться в неформальной обстановке, иногда звонил», - вспоминает Ксения Ярославцева.

А вот еще один человек, которое считает себя пострадавшим из-за деятельности Сергея Васильева. Гомельский правозащитник Леонид Судаленко утверждает, что, вероятно, агент Симон стоял за инцидентом, который едва не закончился для активиста тюрьмой. В 2015-ом взломали электронный ящик правозащитника. Впоследствии с него неизвестные начали присылать порнографические материалы в государственные учреждения.

«Я хочу узнать координаты этого человека, я хочу с ним встретиться. Для этого я обратился к польским властям с просьбой дать его координаты», - говорит гомельский правозащитник Леонид Судаленко.

Сколько таких пострадавших может быть во всей Беларуси - пока остается только догадываться.

Сергей Васильев к бывшей работе агента КГБ относится неоднозначно. Утверждает, что делал это, чтобы потом рассказать о методах действия спецслужб Беларуси. Однако далеко не все в это верят, он же со своей стороны и после громких признаний сомневается.

«Может не все было ложью. Оппозиционеры должны были сами понимать, что за ними следят и нельзя делать непристойных вещей. Нельзя быть коррупционером, нельзя пользоваться своей властью, нельзя быть похожими на тех, кто при власти», - рассуждает бывший агент.

Пока в КГБ, словно воды в рот набрав, не признают своего уже бывшего агента. Белорусы же спрашивают: сколько таких Симонов назначили на каждого из них?