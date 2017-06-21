Видеохит: Как заставить лед гореть 2 21.06.2017, 12:21

2,839

На первый взгляд можно подумать, что здесь есть какой-то подвох, но это не так.

Автор популярного ютуб-канала Грант Томпсон продолжает производить на кухонном столе забавные эксперименты и издеваться над физикой. На этот раз попытается извлечь огонь из самого настоящего льда, сообщает «Популярная механика».

На первый взгляд можно подумать, что здесь есть какой-то подвох, но это не так. Воспламеняется самый настоящий водяной лед, но делает он это не случайно: весь секрет в карбиде кальция, невзрачных серых гранулах, похожих на мелкую гальку. Стоит карбиду вступить в контакт с водой, как он моментально воспламеняется и начинает гореть с выделением большого количества тепла. Стоит добавить щепотку карбида в пиалу с кубиками льда — и они вспыхивают, словно облитые бензином.

«Популярная механика» предупреждает, что проведении этого эксперимента в домашних условиях надлежит воспользоваться средствами защиты кожи рук и лица, а также соблюдать все нормы и правила противопожарного режима.