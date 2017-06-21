МНС: Поборы с переживших Холокост евреев - законны 21 21.06.2017, 12:20

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Министерство по налогам и сборам не видит проблем в том, чтобы «заработать» на белорусских евреях.

Министерство по налогам и сборам объяснило, почему престарелые белорусские евреи должны платить подоходный налог за благотворительную помощь, которую им оказывают международные организации на безвозмездной основе.

Как пишет сайт МНС, требование уплаты налога с такой помощи абсолютно законно, но местные администрации могут освобождать граждан от его уплаты. Правда, для этого необходимо обратиться в администрацию с соответствующим заявлением.

Тысячи белорусских евреев — реципиенты гуманитарной помощи от американского JDC («Джойнта»), недавно получили уведомления о необходимости заплатить подоходный налог со стоимости тех благотворительных услуг, которые им были оказаны по линии «Хеседов» — региональных отделений «Джойнта» по оказанию помощи нуждающимся евреям.

Посколько налог им придется заплатить со своей и без того скудной пенсии, многие стали отказываться от таких необходимых в их возрасте услуг как уборка жилья, доставка продуктов и т.п.