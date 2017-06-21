«Абяцанкі-цацанкі» могилевских аграриев 1 Сергей Семенович, 6tv.by

21.06.2017, 12:40

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Фото: beltehnika.com

Чем в итоге оборачиваются грандиозные прожекты чиновников от сельского хозяйства.

5 июня БелТА, а потом и интернет-сайт Могилевского облисполкома с пафосом сообщили о том, что «аграрии Могилевской области планируют завершить первый укос трав до 20 июня».

Чиновники комитета сельского хозяйства и продовольствия Могилевского облисполкома с оптимизмом в голосе рассказывали:

«В этом году косовица из-за погодных условий в регионе началась позже, чем обычно. Но урожай трав вырос неплохой. Наша главная задача – получить качественные корма, скосить травы и заготовить травянистые корма в оптимальные агротехнические сроки. Техническая обеспеченность сельхозорганизаций области позволяет это сделать за 14-16 дней. Главное, чтобы не подвели погодные условия».

Ну и не менее пафосно говорили о том, что важный акцент при заготовке кормов будет делаться на жестком соблюдении технологий, чтобы получить их высокое качество. В целом по региону ставится задача получить на одну условную голову скота 32 центнера травянистых кормов.

«Это позволит нам в конечном итоге повысить эффективность работы животноводческой отрасли – получать достойные привесы КРС и увеличить надои молока», – рассказали БелТА в Могилевском облсельхозпроде.

Будучи человеком, который практически всю жизнь прожил в деревне, такому оптимизму со стороны могилевских чиновников от сельского хозяйства я был, мягко говоря, удивлен. Подумал еще тогда, – ребята, вы на селе бываете, знаете действительное положение дел с состоянием сельскохозяйственной техники в хозяйствах, урожаем трав первого укоса, или смотрите только бумажки с бодрыми рапортами, чтобы так «прокукарекать»? Складывалось впечатление, что эти люди целиком оторваны от реальности.

Время показало, что это действительно так. Сегодня на календаре 21 июня, погода практически все эти дни в Могилевской области стояла благоприятная для уборки трав.

Спрашиваю знакомых аграриев из Белыничского и соседних районов, как с уборкой трав первого укоса в хозяйствах?

Отвечают, что убирать еще «немерено». Причина – не хватает денег на дизельное топливо и запчасти, кормоуборочная техника постоянно выходит из строя. А во многих хозяйствах как стояла, так и стоит, так как ремонтировать ее было не за что.

Про это, что, не знали в Могилевском облсельхозпроде? Тогда, извините, чем там люди вообще занимаются, кроме составления грандиозных планов?

Ну, думаю, может все же коллеги-аграрии ошибаются, за частоколом не видят огорода, «хреново» с уборкой трав на Могилевщине только в отдельных местах. Смотрю официальную статистику полевых работ на 19 июня, опубликованную в газете «Сельская жизнь» (№69 от 20 июня 2017 г.). На эту дату в Могилевской области скошено трав первого укоса (процентов к плану), – 51,4; заготовлено сена – 8,7%; заготовлено сенажа – 25,2%; заготовлено силоса – 1,38%, заготовлено травяных кормов всего – 12,9%; заготовлено травяных кормов на условную голову скота, ц корм ед. – 3,73 (-3,84 к прошлому году).

Поискал данные по отдельным районам. К примеру, в Глусском районе по состоянию на 19 июня травы первого укоса скошены на 2 589 гектарах, а это 28,7 процента от необходимого. Убраны травы на 1 601 гектаре, что составляет более 60 процентов от скошенного. В прошлом году показатели по сенокошению были значительно выше. На такую же дату было скошено 6 004 гектара и убрано 4 774 гектара.

Всего хозяйствами Глусского района заготовлено 2 310 тонн кормовых единиц, а на условную голову — 1,88 центнера кормовых единиц, и это на 4,06 центнера меньше прошлогоднего.

Хочу добавить, что все это – по официальной оперативной отчетности. Насколько она соответствует действительности – большой вопрос. Проверки КГК регулярно показывают, как далеки декларируемые там цифры от реальности.

Поэтому так и хочется спросить славных чиновников из Могилевского облисполкома – ребята, а кто-нибудь ответит за то, что Ваши грандиозные планы в очередной раз не сбылись? Впрочем, как и все «абяцанкі-цацанкі» могилевских аграрных чиновников за последние годы. В регионе уменьшились надои молока, сократилось поголовье крупнорогатого скота, снизились привесы.

Или все будет, как обычно, – «прокукарекали», а отвечать за невыполнение «планов громадья» некому. Видимо, чиновники из Могилевского облисполкома считают, что требование министра Леонида Зайца «поднять на высокий уровень технологическую и исполнительскую дисциплину» относится только к простым работягам?

Сергей Семенович, 6tv.by