Интеллектуалы наинтеллектуалили 21.06.2017, 13:02

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Власть не знает, как развязаться с «делом патриотов».

Почти сенсационное заявление сделал на прошлой неделе в кулуарах ПП НС глава КГБ Валерий Вакульчик. «Преждевременно говорить, дойдет ли дело до суда», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о деле «Белого легиона», которое правозащитники считают сфабрикованным с целью сбить волну массовых протестов в феврале и марте, пишет «БелГазета».

Не менее любопытным был и комментарий по поводу пыток в СИЗО КГБ, о которых ранее рассказалывали политзаключенные журналистам.

«Ну что вы говорите, что вы говорите? Они сами просят, чтобы их из СИЗО N1 перевели в СИЗО КГБ. Не только про «Белый легион» говорю, не только они. А о пытках - если есть интеллект, пытки не нужны», - пояснил главный чекист страны.

Байнет тут же окрестил сотрудников СИЗО КГБ «интеллектуалами» - на манер «театралов» из ОМОНа, прозванных так после интервью командира отряда Дмитрия Балабы, рассказавшего, что его подчиненные любят живопись и театр, а интернет-издание «Салiдарнасць» задалось резонным вопросом: «Кто именно должен обладать интеллектом - следователи или люди, содержащиеся под стражей в «американке»? И как наличие интеллекта у фигуранта уголовного дела может спасти его от пыток в случае, если у сотрудника СИЗО он отсутствует?».

А через несколько дней стало известно, что КГБ прекратил дело о «массовых беспорядках», которое было заведено в марте после пресловутого письма «фрау А.» и по которому проходили 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о создании незаконного вооруженного формирования, и теперь их дело передано Следственному комитету. Но не исключено, что в итоге развалится и оно.