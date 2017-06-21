На «Речицадрев» повесился 22-летний рабочий 7 21.06.2017, 13:12

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Молодой человек устроился на предприятие несколько месяцев назад.

Речицкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 22-летнего работника ОАО «Речицадрев», который был найден повешенным в одном из производственных помещений.

Об этом сообщила БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в РОВД в 6.00.

На место выехала оперативно-следственная группа. Было установлено, что молодой человек работал в ночную смену. В соответствии с технологическим процессом он должен был доставить образец сырья в лабораторию, однако там не появился. Его тело обнаружил рабочий ОАО.

По словам руководителей предприятия, парень устроился на предприятие несколько месяцев назад, проблем с руководством не имел. Недавно ему был повышен производственный разряд.

По факту гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Основная версия произошедшего - суицид. Следователи изучают все возможные причины, которые могли привести молодого человека к такому поступку.