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Видеофакт: Гигантский кальмар «взял в займы» доску у серфингиста

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  • 21.06.2017, 13:19
  • 1,287

Мужчина хотел помочь моллюску, а в результате оказался в воде.

38-летний Джеймс Тейлор катался на серфе вместе со своей женой Кристиной в Мелкбосстранде (ЮАР), когда увидел гигантского кальмара, который, по его словам, был ранен, пишет segodnya.ua.

Мужчина решил бросить моллюску веревку, чтобы помочь ему, но тот выбрал более удобный способ передвижения и прицепился к доске спасителя. Видео с кальмаром Джеймс выложил в Instagram, пояснив, что они пытались вытащить его на берег.


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