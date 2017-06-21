Видеофакт: Гигантский кальмар «взял в займы» доску у серфингиста 1 21.06.2017, 13:19

1,287

Мужчина хотел помочь моллюску, а в результате оказался в воде.

38-летний Джеймс Тейлор катался на серфе вместе со своей женой Кристиной в Мелкбосстранде (ЮАР), когда увидел гигантского кальмара, который, по его словам, был ранен, пишет segodnya.ua.

Мужчина решил бросить моллюску веревку, чтобы помочь ему, но тот выбрал более удобный способ передвижения и прицепился к доске спасителя. Видео с кальмаром Джеймс выложил в Instagram, пояснив, что они пытались вытащить его на берег.