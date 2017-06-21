Как сэкономить на «коммуналке» во время отпуска 1 21.06.2017, 13:25

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Если вас не было дома больше 10 дней, можно существенно снизить суммы в «жировке».

Издание kp.by выяснило, что для этого нужно делать.

С приходом дачного и отпускного сезона минчане стали обращаться в расчетно-справочные центры (РСЦ) с просьбой сделать перерасчет коммуналки. И это правильно, ведь если вы уехали больше чем на 10 дней, то за некоторые коммунальные услуги можно не платить.

Вы можете потребовать перерасчета за воду-канализацию и газ, если нет счетчиков, а также за обращение с твердыми коммунальными отходами и за энергию, потраченную на работу лифта.

- Перерасчет могут сделать только по этим коммунальным услугам и только если отсутствуют счетчики, тогда их объемы зависят от количества человек, которые находятся в доме. Остальные не зависят, к примеру, отопление жилого дома, - пояснили нам в одном из столичных расчетно-справочных центров. - Но перед тем как уехать, нужно написать заявление в свой РСЦ.

Чтобы у коммунальников были основания для перерасчета, нужно предоставить документ о том, что вы отсутствовали. В постановлении правительства №1466 прописано, что это может быть справка, выданная какой-либо госорганизацией. Если, к примеру, человек уехал на учебу, то нужно взять справку в университете.

- Мои дети - студенты и временно зарегистрированы в Минске, - рассказывает жительница райцентра Елена. - Оба взяли справки в деканате, я их подала в комхоз, и теперь за некоторые услуги счет не растет. У нас нет счетчика газа, плату начисляют на каждого зарегистрированного. Только на нем экономим больше 50 рублей в год!

Уехали за границу? Подтверждением послужат отметки в паспорте о пересечении границы. Если вы отдыхали в санатории, подтверждением может быть справка оттуда, а уезжавшие на дачу могут взять справку в сельсовете или у председателя садового товарищества. Это должна быть справка установленного образца, его вы можете найти и распечатать на правовых сайтах или взять бланк в РСЦ накануне отъезда.

Если вы написали заявление до отъезда и у вас есть подтверждение, что дома вас не было больше 10 дней, необходимо в течение 7 дней после приезда обратиться с просьбой о пересчете в РСЦ.