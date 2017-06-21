Как выглядели первые израильские хиппи 21.06.2017, 13:41

50 с лишним лет назад появилась первая в Израиле хиппи-коммуна.

Про старинную мошаву, первую в Израиле, основанную еще до Петах-Тиквы, знают, наверно, все. Меньше известно о другом – о том, что 50 c лишним лет тому назад в Рош-Пине была основана и просуществовала с десяток лет крупнейшая в Израиле коммуна хиппи, которая стала всеизраильским пристанищем свободомыслия и любви, пишет сайт rusjev.net.

Хиппи (англ. hippy или hippie; от разг. hip или hep, — «человек в тренде») — философия и субкультура, изначально возникшая в 1960 годах в США.

Расцвет движения пришелся на конец 1960-начало 1970 годов. Первоначально хиппи выступали против пуританской морали некоторых протестантских церквей, а также пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. Один из самых известных лозунгов хиппи: «Make love, not war!», что означает: «Занимайтесь любовью, а не войной!».

Хиппи верит:

что человек должен быть свободным;

что достичь свободы можно, лишь изменив внутренний строй души;

что поступки внутренне раскованного человека определяются стремлением оберегать свою свободу как величайшую драгоценность;

что красота и свобода тождественны друг другу и что реализация того и другого — чисто духовная проблема;

что все, кто разделяет сказанное выше, образуют духовную общину;

что духовная община — идеальная форма общежития;

что все, думающие иначе, заблуждаются

В отношении точной даты мнения расходятся. В «Википедии» утверждается, что было это в 1964 году, в выставочном буклете – что в 1966. Так или иначе, все началось с того, что глава местного совета предложил газетному фотографу Аби Наве бесплатно поселиться в одном из полуразрушенных домов на Верхней улице («Ха-рхов ха-эльон»), она же – Upper street. Семья Наве переехала сюда, за ними потянулись друзья и знакомые.

Вот эта улица

Вот этот дом

А вот еще один дом. Здесь тоже жили коммунары. Это так называемый «американский дом». Его построил араб из США, решивший в 1900 году открыть в Рош-Пине гостиницу. Дом выстроен в необычном для Рош-Пины стиле, с использованием мамлюкской кладки «аблак», с чередованием черных и белых полос. Таких домов в Иерусалиме довольно много. Но это так, к слову.

В 1902-м году хозяин уехал в Нью-Йорк за мебелью для отеля, да так и не вернулся. Бесхозный дом постепенно ветшал, и со временем здесь поселились хиппи. Сегодня тут расположена известная по всему миру клиника для аутистов. Символично, пожалуй.

Коммуны давно нет, но немногие бывшие ее члены до сих пор живут в Рош-Пине. Это – Гута, одна из последних «коммунарок». Она держит магазинчик ручных изделий тут же, на некогда знаменитой Upper street.

А вот как это выглядело когда-то.

Наркотики, секс и рок-н-ролл. Все как в лучших домах. Но вообще-то тут жили молодые поэты, художники, скульпторы и музыканты. Многие из них потом стали весьма известными.

Самый известный, конечно, Эхуд Банай, проведший здесь около года. Только он жил не на самой улице, а чуть в стороне, на склоне вади. Именно об этих местах и тут же, правда много позже, он написал замечательную песню «Эта тропинка начинается здесь» («Ха-швиль ха-зе матхиль кан»).

Банай рассказывает, что однажды поделился с соседом, жившим в соседней развалюхе Нахманом Фаркашем своей мечтой – поехать на Крит и начать новую жизнь. «Твоя дорога начинается здесь», – ответил тот, и махнул рукой в сторону вади.

Вади - арабское название сухих русел рек и речных долин вре́менных или периодических водных потоков, заполняемых, например, во время сильных ливней. Вади достигают многих сотен километров длины и заканчиваются обычно в бессточных впадинах, а их дно покрыто пролювием. Когда воды нет, это выглядит так.

Фаркаш, кстати, тоже знаменитость – чемпион побегов из израильских тюрем. Вот он.