Для пополнения бюджета в Беларуси вводят новые налоги и отменяют льготы 5 21.06.2017, 13:47

Минфин озвучил план по «нахождению» дополнительных денег в оскудевшую казну Лукашенко.

Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов озвучил дополнительные источники пополнения бюджета Беларуси, отвечая на вопросы «депутатов» «палаты представителей», передает корреспондент БелТА.

«Одним из основных источников пополнения бюджета может являться расширение налоговой базы, включение в налоговую базу иных доходов, отмена льгот, а также улучшение работы реального сектора. Других источников, которые могли бы существенным образом пополнить бюджет, нет. И та среднесрочная программа правительства, которая принята на три ближайших года, об этом свидетельствует», - заявил замминистра.

Юрий Селиверстов рассказал, что в стране ведется работа по реализации госимущества.

«Прорабатываются вопросы продаж не только отдельных субъектов хозяйствования, но и совместно с ЕБРР предусматривается продажа части акций Белинвестбанка. Работа по этому вопросу идет, но тенденции у наших соседей и в мировой экономике негативны, желающих приобрести наше имущество за достойную плату немного. Больших надежд, что мы реализуем наше имущество и пополним бюджет, мы не питаем, но эта работа ведется и мы будем ее продолжать», - подчеркнул он.