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11 скрытых деталей на знаменитых картинах

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  • 21.06.2017, 13:59

Некоторые картины мы знаем с самого детства, однако не очень тщательно изучали все детали на них.

А часто художники придавали особый смысл именно мелочам, которые не так бросаются в глаза, но могут в корне изменить отношение к изображенному сюжету.

Сайт AdMe.ru обнаружил новые детали на знаменитых полотнах.

Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна»

Доменико Гирландайо «Мадонна со святым Джованнино»

Карл Брюллов «Последний день Помпеи»

Питер Брейгель — старший «Фламандские пословицы»

Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама»

Василий Пукирев «Неравный брак»

Федор Решетников «Опять двойка»

Ян ван Эйк «Портрет четы Арнольфини»

Тивадар Костка Чонтвари «Старый рыбак»

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»


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