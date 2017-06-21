Евро побил годовой рекорд роста в Беларуси 1 21.06.2017, 14:19

Ослабление белорусской валюты проходит на фоне заметного падения российского рубля.

Евро после сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже установил новый годовой максимум. Его курс вырос на 0,95% или на 2,01 копейки по сравнению со вторником до 2,1404 рубля. Это максимальное значение с начала года, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Доллар также подорожал больше, чем на 2 копейки. Он вырос на 1,07% до 1,9219 рубля.

Российский рубль подешевел на 1,12% до 3,2062 рубля за 100 российских.

Ослабление белорусской валюты проходит на фоне заметного падения российского рубля. Сегодня на московских площадках курс доллара по отношению к российскому рублю поднимался выше 60 рублей, а к евро — выше 66. Снижение стоимости российской валюты может быть связано с падением нефтяных котировок, которые обновляют минимумы на фоне перепроизводства основного сырья.