Патриот Дмитрий Кременецкий требует от КГБ возмещения ущерба за содержание под стражей 21.06.2017, 14:26

Дмитрий Кременецкий

Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный по «делу патриотов» будет обращаться в суд с иском к Министерству финансов, КГБ и МВД.

Активист «Молодого фронта» Дмитрий Кременецкий обратился в Комитет государственной безопасности с заявлением о вынесении постановления на возмещении вреда, сообщает сайт spring96.org.

Молодой человек считает, что его содержание под стражей было незаконным. Кроме этого, на все допросы Дмитрия водили с одетым на голову черным мешком, что, очевидно, делалось в целях запугивания и психологического давления и причиняло ему особое страдание, а также унижало его человеческое достоинство.

После получения постановления Дмитрий Кременецкий планирует обратиться в суд с иском к Министерству финансов, КГБ и МВД о возмещении материального и морального вреда, а также возмещении расходов на юридическую помощь.

Юрист Правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко, который помогал составлять заявление активисту, отмечает, что в соответствии со ст. 462 Уголовно-процессуального кодекса при наличии оснований орган, ведущий уголовный процесс, обязан признать за физическим лицом право на возмещение вреда, о чем выносит постановление, в котором указывает вид причиненного вреда.

«В соответствии с частью 1 статьи 460 УПК вред, причиненный гражданину в результате незаконного задержания, содержания под стражей и домашнего ареста, временного отстранения от должности, помещения в психиатрический стационар, осуждения, применения принудительных мер безопасности и лечения, возмещается государством в полном объеме независимо от вины лица, производящего дознание, органа дознания, следователя, прокурора, Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности, либо суда», - подчеркивает юрист.

Напомним, Дмитрий Кременецкий был задержан сотрудниками КГБ 23 марта 2017 года по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». 2 июня старшим следователем по особо важным делам 1 отдела следственного управления КГБ А.В. Грибом вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении «молодофронтовца» за отсутствием в деянии состава преступления.