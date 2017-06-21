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Теннисные турниры в Беларуси: Нецелесообразно или нет денег?

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  • 21.06.2017, 14:43

Белорусская федерация тенниса явно лукавит.

Пресс-служба Белорусской теннисной федерации рассказала, почему в нашей стране не проводятся турниры под эгидой ATP и WTA, пишет «Трибуна».

«В перспективе проведение в нашей стране турниров ATP и WTA возможно, однако нужно учитывать, что это должно помогать отечественным спортсменам в наборе рейтинговых очков. Сегодня у нас много талантливых юниоров, поэтому целесообразно проводить турниры невысокой категории. В будущем не исключены и соревнования более высокого уровня, тем более что для этого у нас есть необходимая инфраструктура. Можно задействовать даже «Минск-Арену», – заявили в БТФ.

Сегодня Беларусь не проводит даже соревнования младшей серии: ATP Challenger у мужчин и WTA 125k у женщин. Чтобы стать организатором турнира серии ATP Challenger, нужно учредить призовой фонд в размере не менее 40 тыс. долларов, а самый простой турнир под эгидой WTA потребует 125 тыс. долларов в качестве призовых, которые не учитывают организационные расходы.


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