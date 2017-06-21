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Пинский главбух «тайно премировала» директора предприятия

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  • 21.06.2017, 15:13
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Женщина рискует попасть за решетку на срок до 3 лет.

В Пинске задержана 58-летняя главбух одного из акционерных обществ. Против нее возбуждено уголовное дело ч.1 ст.426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий). Женщина рискует попасть за решетку на срок до 3 лет, пишет сайт «Белоруса и рынок».

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследование КГК. В результате проверки было выявлено, что главбух незаконно начисляла директору ОАО премии, единовременные пособия и другие выплаты. Всего за 2015-16 годы он получил 13,2 тыс. рублей.

Ущерб, причиненный государству определен, как крупный, с чем и связано возбуждение уголовного дела.


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