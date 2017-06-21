Потомки Радзивиллов: Хотим перезахоронить дедушку в родовой крипте в Несвиже 21.06.2017, 14:58

Внучка последнего владельца Несвижского замка Диана Карабба приехала в Беларусь со всей семьей.

Первый визит потомков богатейшего магнатского рода в Беларусь состоялся три года назад. Тогда журналисты kp.by прогулялись с ними по залам Национального художественного музея и даже опознала портрет неизвестного - им оказался Ежи Радзивилл, отец Дианы Карраба. В этот раз журналистов пригласили на экскурсию в родовое гнездо.

Новая делегация из двенадцати человек приехала в Несвиж в понедельник вечером. Максимиллиано Карраба, младший сын Дианы, опубликовал у себя в Инстаграме селфи с подписью «Дом, милый дом».

С собой семья привезла и передала музею завещание бабушки Дианы, в котором подробно описано все имущество, что было во владении дедушки, последнего несвижского ордината Леона Радзивилла.

- Обычно я говорю «Добро пожаловать в Несвижский замок Радзивиллов», но вы здесь не гости. Добро пожаловать домой! - поприветствовал делегацию экскурсовод.

По правилам всем, кто хочет осмотреть отреставрированный в 2010 году замок, нужно надеть голубые полиэтиленовые бахилы. Но Радзивиллам этого делать, конечно, не пришлось.

- Когда я впервые увидела Несвижский замок, была потрясена, - призналась Диана во время прогулки. - Я не знала, чего ожидать. Было крайне удивительно увидеть место, о котором моя семья рассказывала столько историй. Фантастика! Я прямо почувствовала, что моя семья жила здесь столетиями. В Беларуси я чувствую себя как дома. Хотя замок напоминает мне скорее о северных странах - Германии, Дании, Нидерландах.

В этот раз Диана взяла с собой не только мужа Фердинандо (с ним они вместе уже 42 года!) и младшего сына Максимиллиано. В Несвиж также приехал старший сын Алессио с женой и все внуки: шестеро детей от 4 до 12 лет.

- Все дети уже путешествовали. Кроме самой маленькой: для нее Несвиж - первая заграничная поездка! - сказал Максимиллиано. - Дети прекрасно понимают, куда они приехали. Мы очень ценим историю семьи и традиции, часто говорим о наших предках и объясняем, кем они были и где жили.

Чтобы детям не было скучно на экскурсии, им дали задание: пересчитать все встреченные в замке «Трубы» - родовой герб Радзивиллов, полученный в 1451 году. И дети с ручками и тетрадками азартно принялись искать три заветных охотничьих трубы. Они буквально бежали в следующий зал, чтобы найти символ на плитках, которыми облицованы печи, в тяжелых рамах картин, на монетах, посуде…

- А у меня уже 187!

- Мама, посчитаешь, сколько у меня? - пятилетняя Элиана пока считать не научилась, поэтому каждым обнаруженным «Трубам» соответствовала палочка.

«В Италии мы тоже живем в замке»

Экскурсия получилась поистине уникальной! Радзивиллов пускали во все комнаты, в которые больше никому нет ходу, например в спальню князя.

- Издалека кровать казалась гораздо более внушительной! - изумилась супруга младшего сына Джованна. - Конечно, это иллюзия, на самом деле два человека здесь запросто поместятся.

Пока она рассматривала постель, ее маленький сын, праправнук Леона Радзивилла, украдкой погладил по голове медведя, шкура которого распласталась перед кроватью.

Гостей выпустили на закрытую от посетителей террасу, с которой открывается впечатляющий вид на реку.

- Я в восторге от вида, а дети в восторге от того, что увидели утку с утятами, семью или восемью! - засмеялась Диана.

В Италии семья живет вот в таком замке. Фото: соцсети В Италии семья живет вот в таком замке. Фото: соцсети

Сегодня семья Карраба восстанавливает замки и виллы на территории имения, которым они владеют с XV века:

- Мы в Италии тоже живем в замке. Он в другом стиле.

- Вот в таком, - старший сын Дианы Алессио открыл фото в телефоне. - Оттуда тоже открывается отличный вид! С одной стороны гора, с другой – склон, очень красиво. Наш замок находится в центре Италии: и до Рима, и до моря - полтора часа на машине.

В игру «Найди родовой герб Радзивиллов» с охотой включились все дети - и те, кто умеет считать, и те, кто пока не научился. Фото: Святослав ЗОРКИЙВ игру «Найди родовой герб Радзивиллов» с охотой включились все дети - и те, кто умеет считать, и те, кто пока не научился.

«Историю ареста НКВД Ежи Радзивилл рассказал только один раз»

В Охотничьем зале Диана и Фердинандо оживились. Они подозвали детей к выставленным в экспозиции фото:

- Это твой дедушка Леон. А это его брат Аба (Альбрехт Радзивилл. – Ред.). А это Бетка (Эльжбета Радзивилл. - Ред.), тетя! Остальных мы не знаем.

Пока дети рассматривали трофеи на стенах, Диана стала вспоминать, каким был отец:

- Мой папа Ежи говорил на восьми языках: польском, русском, итальянском, немецком, испанском, английском… И не помню, на еще каких. Про дедушку Леона точно не знаю - он умер, когда мне было пять лет. И хоть я была маленькой, я все равно помню истории, которые мне рассказывали: про снег, катание с горки, про охоту, ружья, про то, как стреляли в медведей и волков и как падали с лошадей.

В 1939 году все, что было в замке, вывезли, семья осталась ни с чем.

- Отец не любил говорить об этом, - покачала головой Диана.

- Он рассказывал историю своего ареста всего один раз. После того как всю семью арестовали, их отвезли в тюрьму НКВД в Минске. Потом в Москву, на Лубянку, допрашивали…

По свидетельствам историков, спасли их королева Италии и Муссолини: они составили ноту советскому правительству и попросили выслать Радзивиллов. Советские власти выменяли семью на Тольятти, лидера итальянских коммунистов.

- Когда папа приехал в Италию, он был так напуган тем, что с ним случилось, что в конце концов эмигрировал в Канаду. Он не мог оставаться в Европе. Ему было всего 17 лет.

«Передадим копию портрета из нашей коллекции в Несвиж»

В зале нумизматики обнаружились знакомые экспонаты.

- Вот эту монету мы привезли в прошлый раз! Это копия. Наша, оригинал в бронзе, хранится в Италии. С другой стороны выбито семейное древо: кто на ком женился, несвижская ветвь. А это серебро. Соседнюю монету тоже узнаю, ее передал музею Матей Радзивилл.

Ажиотаж также вызвал большой камин.

- Можно мы сфотографируемся в камине? - спросила Диана и, пока дети заглядывали в дымоход и позировали, объяснила, почему именно внутри: - Папа часто мне про него говорил. Он рассказывал, что этот камин настолько большой, что там может запросто стоять взрослый человек в полный рост. Внутри расположены два крюка, на которых жарили мясо - вот такие огромные куски!

Под восхищенные восклицания «Интерессанте! Белисс!» вошли в женскую часть замка. Больше всего восхитила спальня княгини, в которой Алена Ланская в 2013 году сняла свой клип. Гарнитур, который до 1929 года стоял в Каннах (он принадлежал Константину Радзивиллу и Марии Бланк), купили на аукционе за 200 тысяч долларов.

- А что еще в замке осталось оригинального с XVI века?- Немного. Часть пола, балки на потолке, - стал перечислять экскурсовод. - Как вы думаете, из чего сделаны эти колонны?- Это не мрамор, - прищурилась Диана.- Верно. Это спресованная солома, покрытая отполированной до блеска смесью гипса и мраморной крошки.

Аутентичной в замке оказалась система кондиционеров.- Во время реставрации проверили состояние труб и сделали заключение: менять не нужно ни одну трубу - они как новые все 200 лет.

- А цвета стен? - поинтересовался Алессио.

Экскурсовод заверил, что вся реставрация, в которую государство вложило 60 миллионов долларов, была выполнена в соответствии с историческими описаниями.

Около одного из портретов выяснилось, что многие картины - не оригиналы, а оцифрованные копии.

- У нас в замке висит портрет Марии Сапеги примерно такого же размера, - оживился Фердинандо. - Нам обязательно надо передать копию в Несвижский замок!

После обеда семью провели по крепостной стене, показали разрушающиеся от белорусской зимы итальянские кирпичи, бойницы, из которых стреляли по врагам, которые пытались взобраться на холм.

Кроме того, позволили подняться в расположенную над главными воротами башню, провели по туннелям, по которым перемещались войска, и даже отвели на площадку, где дедушка Дианы Леон Радзивилл играл в теннис.

- Мы все еще думаем о том, чтобы перезахоронить его в несвижской крипте. Сейчас он покоится в Париже, и мы уверены, что он был бы доволен, если бы лежал дома, в Несвиже. Это было его последним желанием.

Сегодня в крипте при Фарном костеле находится 70 саркофагов. Там лежит вся несвижская ветвь, начиная с Николая Сиротки, и ближайшие к ним ветви.