Беларусь закупит у России еще четыре самолета Як-130 13 21.06.2017, 15:24

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При этом Минобороны еще не рассчиталось с РФ за предыдущие 12 самолетов.

Беларусь планирует закупить еще четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков, передает БелТА.

«У нас закуплено восемь Як-130, учебно-боевых самолетов, они используются. Мы планируем в будущем, наверное, еще четыре закупить», - заявил руководитель ведомства.

Андрей Равков обратил внимание, что в стране действует государственная программа вооружения, на основании которой производятся закупки.

Исходя из этой госпрограммы, а также государственного оборонного заказа и выделяются бюджетные ассигнования на развитие Вооруженных Сил.

Что касается заключения Беларусью контракта с Россией на поставку партии самолетов Су-30СМ, этот контракт, по словам Андрея Равкова, начнет действовать с началом финансирования. При этом сроков поставок боевых машин министр не уточнил.

Известно только, что белорусская сторона планирует приобрести 12 самолетов.