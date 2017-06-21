Беларусь закупит у России еще четыре самолета Як-130

Беларусь закупит у России еще четыре самолета Як-13013
- 21.06.2017, 15:24
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При этом Минобороны еще не рассчиталось с РФ за предыдущие 12 самолетов.
Беларусь планирует закупить еще четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков, передает БелТА.
«У нас закуплено восемь Як-130, учебно-боевых самолетов, они используются. Мы планируем в будущем, наверное, еще четыре закупить», - заявил руководитель ведомства.
Андрей Равков обратил внимание, что в стране действует государственная программа вооружения, на основании которой производятся закупки.
Исходя из этой госпрограммы, а также государственного оборонного заказа и выделяются бюджетные ассигнования на развитие Вооруженных Сил.
Что касается заключения Беларусью контракта с Россией на поставку партии самолетов Су-30СМ, этот контракт, по словам Андрея Равкова, начнет действовать с началом финансирования. При этом сроков поставок боевых машин министр не уточнил.
Известно только, что белорусская сторона планирует приобрести 12 самолетов.