Путину тяжело 21.06.2017, 15:47

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Фото: AFP

Трамп хочет побыстрее решить вопрос Украины.

Визит Петра Порошенко в США и встреча с Дональдом Трампом стали сильным ударом по внешней политике России и продемонстрировали наличие внешнеполитической стратегии у Белого дома по украино-российскому кризису. Какие шаги придется предпринимать РФ в связи с таким провалом, «Апострофу» рассказал лидер российской оппозиционной политической партии «Западный Выбор» Константин Боровой.

Все необходимые заверения американской стороной даны. Такое ощущение, что стратегия (по украинскому вопросу, - прим.) не только существует, но и уже закреплена как внешнеполитическая концепция Соединенных Штатов. Существовавшие опасения, что Трамп может использовать Украину в качестве предмета для торга, постепенно снимаются. Утверждение американской стороны о том, что санкции против России будут продолжаться до момента деоккупации Украины, - это очень серьезное заявление и в рамках международных соглашений, обязательств по Будапештскому меморандуму. Похоже, что США настроены на быстрое решение этой проблемы. Опасность была в том, что оккупация Крыма и присутствие вооруженных сил России на Востоке Украины могут перейти в хроническую стадию. Так же, как в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Но, по-видимому, этого не произойдет. России была предоставлена возможность начать исправлять ситуацию с Украиной.

Сейчас для Путина основная политическая и дипломатическая проблема состоит в том, чтобы не договориться, а просто встретиться с президентом Соединенных Штатов. Пока это не удалось, предполагается, что встреча состоится во время саммита «Большой двадцатки» 7 июля. Но ясности нет, особенно после заявления минобороны РФ о том, что они будут сбивать в Сирии все летающие объекты. Все может закончиться тем, что Трамп откажется от такой встречи. Эта вероятность очень высока, поскольку любая провокация может сорвать встречу, а минобороны гораздо на провокации.

Сейчас значительно возрастает вероятность изоляции России, но все в руках Путина. До тех пор, пока будет продолжаться агрессия против Украины, экономическая ситуация в России будет ухудшаться. Бесспорна политическая изоляция Путина, который еще недавно был участником «Большой восьмерки» ведущих государств, а теперь с ним, с одной стороны, не считаются, а с другой, встреча с Путиным - это серьезная потеря имиджа для иностранных политиков.

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание, - военно-техническое сотрудничество. Было несколько очень резких заявлений со стороны РФ относительно возможности ядерной войны, если США начнут присутствовать в Украине. На испуг брали российские пропагандисты, но это не испугало Соединенные Штаты, и заявление о расширении военно-технического сотрудничества с Украиной, встреча Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, заявления самого Трампа о сотрудничестве только подтверждают эту неудачу. Поэтому ситуация в регионе существенно меняется. США вовлекаются в этот конфликт.

Ранее было заявление о необходимости прямых контактов между Украиной и Россией. Я понимаю, как тяжело это для Путина и его окружения. Но, по всей видимости, призыв возымел какое-то действие и, возможно, со временем мы увидим этот формат прямых переговоров. Это будут прямые переговоры о деоккупации Украины.