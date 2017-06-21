Немцы – чемпионы Европы по количеству выходных 1 21.06.2017, 16:07

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В некоторых федеральных землях насчитывается до полутора десятков «красных дней календаря».

Некоторые думают, что немцы – народ сухой и закрытый, поэтому отмечать праздники по-настоящему не умеют. Но это не так. Жители Германии являются чемпионами Европы по числу выходных и праздничных дней. В некоторых федеральных землях насчитывается до полутора десятков выходных. Мы решили рассказать об июньских поводах повеселиться, пишет horki.info.

3 июня – Фестиваль короткометражных фильмов в Гамбурге

Первый фестиваль прошел в 1985 году и носил лаконичное название "NoBudget" ("Без бюджета"). На сегодняшний день Гамбургский фестиваль является одним из наиболее значимых мировых событий в индустрии кино.

Конкурсная программа фестиваля включает в себя несколько номинаций: "Международные фильмы", "Малобюджетные фильмы", "Немецкие фильмы" и сецкия для короткометражек "Уложиться в три минуты".

В 1998 году у мероприятия появился "младший брат" – фестиваль детских короткометражных фильмов "Mo&Friese", который также проводится в Гамбурге в июне.

12 июня – Фестиваль Баха в Лейпциге

Это международный музыкальный фестиваль и самый престижный в Германии, посвященный творчеству великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Проходит ежегодно в середине июня и длится около 10 дней.

Торжественное открытие фестиваля проходит в знаменитой Церкви Святого Фомы. Впервые фестиваль состоялся в 1904 году.

На праздник съезжаются многие известные музыканты и меломаны "вечной музыки" со всего мира. В общей сложности во время фестиваля проходит около 100 концертов и различных представлений.

24 июня – Народное гуляние "Опернплацфест" во Франкфурте-на-Майне

Каждый год в июне на Оперной площади Франкфурта-на-Майне начинаются масштабные народные гуляния, которые длятся чуть более недели. Фестиваль "Опернплацфест" – одно из главных светских мероприятий этого города.

Первый такой фестиваль прошел здесь в 1978 году и с тех пор проводится каждый год.

Традиционно в июне на площади открываются многочисленные киоски, предлагающие жителям и гостям города деликатесы со всех концов земли. На площади устанавливаются павильоны, в которых можно угоститься шампанским.