Cветлана Алексиевич об интервью на «Регнуме»: Все переиначили 9 21.06.2017, 16:20

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Фото: svaboda.org

Белорусская писательница требует опубликовать звуковую запись скандального интервью.

Светлана Алексиевич обратилась к агентству «Регнум» с требованием опубликовать полную аудиозапись своего интервью Сергею Гуркину.

Работник агентства представился писательнице журналистом издания «Деловой Петербург». Нобелевская лауреат запретила Гуркину публиковать интервью, но несмотря на это разговор появился на сайте агентства.

«Все перевернули, переиначили. Например, как я могу оправдывать убийц? Я могу только предположить, какими мотивами они руководствовались», - сказала писательнице «Свабодзе».

«Свабода» обратилась к главе агентства Модесту Колерову с вопросом: собираетесь ли он публиковать аудиозапись беседы Сергея Гуркина со Светланой Алексиевич?

- Нет. А зачем. У нас не было от нее претензий в фальсификации текста.

- Речь не о фальсификации. О редактуре. Об откидывании фраз, которые подаются автору лишними и прочее. А какие самому участнику разговора не кажутся таковыми.

- Если писатель выступит с просьбой опубликовать запись беседы, так как считает, что текст был препарированным, мы эту запись опубликуем, - пообещал Модест Колеров.

Светлана Алексиевич попросила считать сайт «Радыё Свабода» площадкой, с которой она публично обращается к агентству «Регнум»:

- Если интервью появилось в печати, я прошу опубликовать полную аудиозапись всей беседы.