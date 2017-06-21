Нужны ли Могилеву певцы за $84 тысячи? 7 Марина Коктыш, «Народная Воля»

21.06.2017, 16:52

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Марина КОКТЫШ

А почему не Дженнифер Лопес? Подсобрали бы еще немного деньжат да и шиканули на всю катушку!

В белорусском шоу-бизнесе кризис. Один наш коммерчески успешный артист во всех своих интервью рассказывал, что совершенно легально до деноминации за год зарабатывал несколько миллиардов белорусских рублей. А в последнее время пересмотрел свои расценки. Раньше меньше, чем за 1000 долларов, выступать не соглашался. А на недавнем торжестве у местного бизнесмена спел четыре песни всего за 600 долларов. Кризис!

На днях интернет взорвала новость: могилевские чиновники готовы отдать почти 84 тысячи долларов за выступление Олега Газманова, Льва Лещенко и Алексея Воробьева на концерте по случаю Дня Независимости.

По документам расклад такой: Газманов споет пять песен и получит около 37 тысяч долларов, Лещенко за четыре песни заплатят около 29 тысяч, а Воробьеву за две композиции – чуть больше 17 тысяч.

«Шок!», – прокомментировал эти цифры коммерчески успешный артист.

Артистка белорусской эстрады Жанет Бутериус взглянула на ситуацию с другой стороны: «По российским меркам гонорар того же Газманова сегодня достаточно мал, – заметила она в социальных сетях. – Но он соглашается ехать и за «такие» деньги. Кризис!»

Кризис – он у всех разный. У людей денег нет, а власти гуляют! Некоторые от зарплаты до зарплаты дешевыми продуктами перебиваются, а высокие чиновники не жалеют средств на впечатляющие парады и салюты. Поступил приказ 3 июля отметить с размахом – могилевские чиновники взяли под козырек. Ну и чему тут удивляться?

Могилев – неблагополучный по многим показателям регион? Ну и что с того! Пропадать, так с музыкой!

Другое дело, что о вкусах не спорят.

Российские звезды на официальном Дне белорусской независимости… А почему не Дженнифер Лопес? Постеснялись? Подсобрали бы еще немного деньжат да и шиканули б на всю катушку! Гулять так гулять, чего мелочиться!

Если уж так хотелось именно российских звезд позвать на праздник, то почему не пригласить тех, кто имеет белорусские корни? Или тех, кто уехал из Беларуси и сегодня вполне успешен в Москве? Хоть какая-то привязка к Беларуси была бы.

Многим белорусским артистам такие гонорары, как у пенсионеров российской эстрады, могут только сниться.

«Прекрасная новость! – сказала заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, комментируя новость о гонорарах своих российских коллег. – Может, и у наших артистов вскоре повысятся ставки. 350 рублей по безналу – расценки Минкульта».

Так почему не дать заработать своим? У нас есть Инна Афанасьева, Дмитрий Войтюшкевич, Искуи Абалян, «Сябры», Петр Елфимов, Александр Солодуха, участники последнего «Евровидения» NaviBand и многие другие, кого рада была бы видеть публика.

84 тысячи долларов за 11 песен – по белорусским меркам это, конечно, круто. Тем более не председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский достал такую сумму из своего кошелька: мол, танцуют все, веселье за мой счет! Это деньги белорусских налогоплательщиков, из нашего с вами кармана. И никто, кстати, не поинтересовался, как мы хотели бы ими распорядиться.

На 84 тысячи долларов можно было возвести, например, два теннисных корта – таких, как строит известная теннисистка Мария Шарапова возле сельской школы в деревне Козелужье Хойникского района Гомельской области.

Или помочь детям, больным онкологией. Кому-то пару тысяч евро не хватает на операцию в зарубежной клинике, кому-то – десять.

Или купить один хороший маммограф, с помощью которого на самой ранней стадии выявляются даже небольшие опухоли в груди. Разве для могилевчанок это не актуальная проблема? В Боровлянах даже после открытия новой поликлиники такие очереди, что яблоку негде упасть! Люди со всех регионов к 7 утра приезжают, чтобы к врачу на консультацию попасть! И там не до песен с салютами…

Марина Коктыш, «Народная Воля»