Литовский депутат предложил принять на сессии ПА ОБСЕ резолюцию с критикой Беларуси 21.06.2017, 17:17

Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

В проекте документа от белорусских властей требуют реабилитировать всех политзаключенных.

На сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Минске 5-9 июля, литовский парламентарий Лауринас Кащунас предлагает принять резолюцию по Беларуси, сообщает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

В проекте документа говорится о необходимости реабилитации политзаключенных, отмене смертной казни, а также выражается обеспокоенность по поводу строительства БелАЭС.

В нем содержится призыв к белорусским властям обеспечить открытое конструктивное взаимодействие с независимыми организациями гражданского общества и политической оппозицией.

Автор резолюции призывает официальный Минск реабилитировать бывших политзаключенных и полностью восстановить их в гражданских и политических правах, включая снятие всех судимостей и ограничений на их участие в политической жизни, в том числе в выборах.

Беларусь также призывают ввести мораторий на применение смертной казни и возобновить работу по проведению «всеобъемлющей электоральной реформы в рамках более широкого демократического процесса и в сотрудничестве с международными партнерами». Отмечается необходимость выполнения рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сделанных по итогам наблюдения за выборами в Беларуси.