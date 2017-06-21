Ученые рассказали, как можно похудеть, ничего не делая 21.06.2017, 17:37

В подтверждение выводов корейских ученых приводятся данные почти 2000 человек в возрасте от 19 до 82 лет.

Нехватка сна нарушает гормональный баланс и метаболизм, что повышает риск ожирения, гипертонии, ишемической болезни сердца. Люди с недосыпом часто потребляют больше еды (постоянно перекусывают) и реже двигаются, пишет сайт orthodox.od.ua.

Однако, отлежавшись в выходные, возможно восстановить баланс. Корейские ученые выявили связь: чем дольше человек отсыпается, тем ниже его Индекс массы тела. Но речь идет о полноценном сне, а не о привычке дремать. Во время сна тело восстанавливает все ключевые системы и функции. Поэтому в выходные дни действительно лучше отсыпаться.

В подтверждение приводятся данные почти 2000 человек 19-82 лет. У людей интересовались их ростом, весом, качеством и распорядком сна, настроением и болезнями. Около 43% человек спали в выходные подольше (примерно на 2 часа). Их Индекс массы тела составлял 22,8 по сравнению с теми, кто не отсыпался (здесь показатель был 23,1). Каждый дополнительный час сна снижал Индекс на 0,12.