«Это признак цивилизованности - когда мы протягиваем руку тем, кто попал в беду» 21.06.2017, 17:39

Завтра в Минске состоится акция солидарности с политическими заключенными.

Пикет пройдет на Октябрьской площади. Начало - в 18 часов, пишет сайт Белорусского Национального Конгресса.

Общественная активистка Елена Терешкова, которая не раз участвовала в уличных акциях, рассказала, почему важно поддержать Дмитрия Полиенко, Михаила Жемчужного и участников «дела патриотов» в этот день:

- Человек не может рассчитывать на то отношение к себе, которое не демонстрирует сам к другим. Политические заключенные, которые вышли на свободу раньше, всегда отмечали, что именно солидарность со стороны других людей, о которой они слышали пусть не напрямую, а от сокамерников, родных или адвокатов, очень важна. Если мы хотим иметь поддержку сами, если вдруг окажемся на их месте, мы должны показать пример ее сейчас. Это один из признаков цивилизованности - когда мы протягиваем руку тем, кто попал в беду.

По словам Елены Терешковой, важно, чтобы участники международных встреч, которые пройдут в Минске 22 июня и 5-9 июля, получили объективную информацию о том, что происходит в Беларуси:

Европейские чиновники, которые приедут к нам в ближайшее время, представляют демократические свободные государства. Но им просто повезло родиться в цивилизованном мире. Сделали же эти страны такими их предки. Сейчас мы идем тем же путем, который они прошли раньше. То, что мы делаем сейчас, позволит нашим потомкам жить в свободной демократической европейской Беларуси. Важно чтобы те, кто приедет в Беларусь понимали разницу между цивилизованным миром и государствами, которыми управляют диктаторы, где нарушаются права людей и проливается кровь.

Надеюсь, что участники сессии ПА ОБСЕ и встречи, которая пройдет 22 июня, если уже решили приехать в диктаторскую страну, увидят не только то, что им будет показывать власть, но и реальное состояние вещей. И именно на объективной оценке того, что здесь происходит стоит строить свою политику в отношениях с Беларусью.