Беларусь и ЕС договорились о реадмиссии 21.06.2017, 17:46

Это снимает одно из двух оставшихся препятствий на пути упрощения визового режима для белорусов.

ЕС предварительно согласился дать Беларуси переходный период по соглашению о реадмиссии, сообщил tut.by начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун по итогам сегодняшних визовых переговоров между Минском и Брюсселем. Это снимает одно из двух оставшихся препятствий на пути упрощения визового режима для белорусов.

Минск и Брюссель ведут переговоры о двух соглашениях — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Оба документа должны быть подписаны в пакете. До сегодняшних переговоров было два разногласия, в том числе — нежелание ЕС давать Беларуси трехлетний переходный период по соглашению о реадмиссии (срок, пока оно не действует). Этот период хотел получить Минск, как в 2000-е получили Москва и Киев.

— Переговоры прошли очень позитивно, — сообщил Алексей Бегун. — Я могу отвечать только за реадмиссию. Предварительно нам дают переходный период. Европейцы взяли паузу, чтобы съездить домой и этот вопрос решить.