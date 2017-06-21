Посол США в Тбилиси: Россия не дает Грузии вступить в НАТО 1 21.06.2017, 18:01

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Москва не считает Грузию суверенным государством.

Американский посол в Тбилиси Ян Келли заявил, что Россия “делает всё, чтобы не допустить вступления Грузии в НАТО“ и отказывается уважать ее независимость. Такое заявление дипломат сделал на торжественной церемонии по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя США и Грузией, передает «Радио Свобода».

«Россия делает все, чтобы Грузия не вступила в НАТО», – подчеркнул посол. По словам дипломата «у Грузии есть сосед, который много говорит о защите и уважении суверенитета соседей, но на самом деле ничего не защищает». По мнению Келли, «Москва не считает Грузию суверенным государством, не считает, что Грузия должна быть независимой, и пытается сохранить положение, когда Грузия не может вступить в НАТО».

При этом, американский посол назвал Грузию дружественной страной, чьи отношения с США, как он выразился, «скреплены кровью и плотью». Ян Келли пояснил, что в первую очередь имеет в виду совместную борьбу “против общего врага“ в Афганистане, где во время операции НАТО погибли 30 грузинских военнослужащих и сотни получили ранения. «Мы поддерживаем вас и ожидаем, что вы пойдете еще дальше вперед по пути строительства сильных демократических институтов», – заявил посол США.