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Синоптики: Завтра будет до +24 градусов

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  • 21.06.2017, 18:35
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Грозы и порывистый ветер ожидаются 22 июня.

Завтра в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по северной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы.

Ветер ожидается северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем прогнозируется до 15 градусов тепла по северу и до 24 по югу страны, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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