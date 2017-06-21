Кремль сам себе роет яму Андрей Зубов, obozrevatel.com

21.06.2017, 18:48

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Фото: EPA

После встречи Порошенко с Трампом иллюзии, надежды и питье шампанского в российской Думе закончились окончательно.

Встреча Порошенко и Трампа очень важна и, безусловно, то, что Трамп встретился с президентом Украины ранее, чем встретится с президентом Путиным – это значимый момент. Этим Трамп еще раз подчеркнул, что Украина для него приоритетное направление, а Россия – это страна, которой скорее надо противостоять, нежели с ней сотрудничать. В том числе противостоять и в Украине. Это очень важный знак, и в дипломатии такие знаки всегда существенны. Тем более, что Трамп подчеркнул, что встреча с Порошенко и вообще визит Порошенко к нему – это весьма важная вещь.

Теперь иллюзии, надежды и питье шампанского в российской Думе закончились окончательно. Ясно, что избрание Трампа ничего не изменило, а наоборот только усугубило те тенденции, которые обозначились еще при президенте Обаме. И здесь даже вопрос не в том, был ли Трамп как-то связан с Россией, Кремлем или ФСБ до своего избрания или не был. Может быть, был, а может быть и не был – не знаю. Это решит американское следствие.

Существенно то, что став президентом он будет бороться за поддержку не в России, а в США. Ему нужна поддержка американского народа, а не кремлевских правителей. Ведь поддержка американского народа – это поддержка великой страны, которая производит четверть мирового ресурса, которая обладает мощнейшими в мире вооруженными силами, а поддержка России – это собственно поддержка тиранов, которые сегодня есть, а завтра их нет. Надеяться на иное было просто глупо, так же как и пить шампанское.

Не случайно в свое время в комментарии на избрание Трампа господин Касьянов, бывший премьер-министр, сказал, что те, кто пьют шампанское – скоро будут пить горькую.

Встреча Порошенко и Трампа происходит не только на фоне украинских событий, но и на фоне мировых событий. Обостряются отношения между коалицией, которую возглавляют США, и Россией в Сирии. На днях был сбит самолет Асада, который бомбил курдские силы, выступающие против Асада. А США и коалиция ясно дали понять, что не позволят кому бы то ни было наносить удары по своим союзникам. Но Асад только этим и занимался и надо сказать - российские войска тоже.

Впереди что? Или открытое военное противостояние, которое было во Вьетнаме в эпоху войны между северным и южным Вьетнамом, или что-то иное – сказать трудно. Но понятно, что Трамп все больше и больше, в силу обстоятельств и непреклонной воли Конгресса и американского суда, становится на антикремлевские позиции. Это неизбежно. Об этом многие говорили перед его выборами, когда его избрание стало реальным. Это сейчас и происходит.

Но тут нам всем надо сделать несколько важных выводов. Буквально вчера в США был принят новый санкционный пакет, плюс Западом в целом были продлены предыдущие санкции. Это все додавит Кремль. С Путиным или без него – это уже другой разговор. Но точно додавит. В России стремительно падает уровень жизни, а власть, не умея управлять, только усугубляет ситуацию своими неумелыми действиями. В частности тем, что все отдает своим приближенным, лишая большинство населения даже того немногого, что у него было. Соответственно озлобляя население против себя.

Буквально сегодня Дума приняла закон о запрете на информацию об имуществе охраняемых лиц и о расширении прав их охраны. Это вызовет еще большее озлобление общества. Так что Кремль сам себе роет яму. Это - безусловно. И в этом контексте Украине следует избегать резких действий. Горячие головы в Киеве стали говорить о каком-то «хорватском решении» донецкого вопроса, то есть об односторонней вооруженной акции Украины по восстановлению суверенитета над Донбассом, занятым сепаратистами – это, я уверен, делается с подачи Кремля. Потому что это только на руку Кремлю. И если Украина начнет сейчас какие-то военные действия, вся Европа и США от нее отвернутся. Больше всего они боятся открытой войны. Они пытаются принудить Россию сделать все то же самое без выстрела, без крови и войны.

И сейчас Украине самое время не поддаваться на эти, казалось бы, патриотические провокации. И тогда, я думаю, решение проблемы, которое желают в Украине и которое требует все человечество – оно не за горами.

Андрей Зубов, obozrevatel.com