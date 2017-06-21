Минчане заставили власти передумать убирать палатки с овощами и фруктами 2 21.06.2017, 18:59

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Жителей столицы возмутила информация о том, что власти собираются избавиться от сезонных палаток.

Власти учли мнение горожан и решили сохранить сезонные палатки с овощами и фруктами в столице. Об этом tut.by рассказал зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

Напомним, около десяти дней назад город озвучил информацию, что собирается постепенно избавиться от палаток с овощами и фруктами на улицах Минска. Это вызвало неоднозначную реакцию как у продавцов, так и у покупателей.

Сегодня в числе прочих этот вопрос обсудили на совещании под руководством зампреда Мингорисполкома Андрея Доморацкого. Он сказал, что информацию о сворачивании палаток негативно восприняли жители города.

— Комментарии в интернете показали, что продукция, реализуемая в таких палатках, востребована. Она имеет своего покупателя. Значит, такую форму торговли мы должны сохранить. Массового сноса таких торговых объектов не будет.

При этом чиновник отметил, что в последнее время наблюдается тенденция сокращения числа палаток с овощами и фруктами по инициативе самих арендаторов. Так, в 2016 году по этой причине был расторгнут 41 договор, в 2017 — 21.

Андрей Доморацкий добавил, что при принятии решений, которые затрагивают интересы горожан, власть обязана учитывать мнение жителей.

— Недопустимо, когда службы и специалисты делают выводы и принимают решения, сидя в своих кабинетах и не изучая мнение жителей и гостей столицы.