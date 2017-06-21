Топ-10 лучших отелей мира для отдыха наедине с природой 21.06.2017, 19:20

Эксперты National Geographic Traveler определили лучшие отели мира, где можно отдохнуть наедине с природой.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах развития, распространения знаний о богатом наследии различных цивилизаций. По этому поводу команда специалистов National Geographic Traveler собрала (перевод – nv.ua) более двадцати лучшие места отдыха наедине с природой. Предлагаем первую десятку эко-отелей мира:

Tоpas Ecolodge, Лао Сай, Вьетнам

© Tоpas Ecolodge

Six Senses Zil Pasyon, Сейшельские острова

© Six Senses Zil Pasyon

Sapmi Nature Camp, Швеция

© Sapmi Nature Camp

Coral Caye, Белиз

© Coral Caye

Lapa Rios Ecolodge, Пуэрто Хименес, Коста-Рика

© Lapa Rios Ecolodge

The Brando Resort, Французская Полинезия

© The Brando Resort

Duba Expedition Camp, Ботсвана

© Duba Expedition Camp

Jetwing Vil Uyana, Сигирия, Шри-Ланка

© Jetwing Vil Uyana

Tsara Komba Lodge, Мадагаскар

© Tsara Komba Lodge

Prince of Wales's Guesthouse, Вискри, Румыния