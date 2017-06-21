Топ-10 лучших отелей мира для отдыха наедине с природой
- 21.06.2017, 19:20
Эксперты National Geographic Traveler определили лучшие отели мира, где можно отдохнуть наедине с природой.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах развития, распространения знаний о богатом наследии различных цивилизаций. По этому поводу команда специалистов National Geographic Traveler собрала (перевод – nv.ua) более двадцати лучшие места отдыха наедине с природой. Предлагаем первую десятку эко-отелей мира:
Tоpas Ecolodge, Лао Сай, Вьетнам
Six Senses Zil Pasyon, Сейшельские острова
Sapmi Nature Camp, Швеция
Coral Caye, Белиз
Lapa Rios Ecolodge, Пуэрто Хименес, Коста-Рика
The Brando Resort, Французская Полинезия
Duba Expedition Camp, Ботсвана
Jetwing Vil Uyana, Сигирия, Шри-Ланка
Tsara Komba Lodge, Мадагаскар
Prince of Wales's Guesthouse, Вискри, Румыния