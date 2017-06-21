Прокуратура не нашла нарушений в действиях ОМОНа во время налета на штаб-квартиру «Весны» 7 21.06.2017, 19:56

Анастасия Лойко

Правозащитники возмущены ответом прокуратуры и намерены обратиться в МВД.

Правозащитница Наста Лойко получила ответ на свое обращение в прокуратуру Первомайского района Минска по поводу задержания наблюдателей БХК и Правозащитного центра «Весна» во время инструктажа перед акцией на День Воли. Нарушений законодательства со стороны милиционеров прокуратура не нашла, сообщает spring96.org.

25 марта в 12 часов в офисе ПЦ «Весна» начался инструктаж наблюдателей, которые собирались осуществлять мониторинг акции по случаю Дня Воли. Около 13 часов в офис брутально ворвались ОМОНовцы. Людей положили лицом в пол, приказали всем лежать, начали обыск. Затем наблюдателей доставили в Первомайский РУВД, откуда потом отпустили без составления протоколов.

Жалоба правозащитников на действия ОМОНа была перенаправлена прокуратурой в РУВД Первомайского района, который провел проверку по действиям сотрудников милиции. Правозащитники опубликовали выдержку из заключения по факту проверки:

«В ходе проверки установлено, что 25.03.2017 около 14.00 после сообщения о нахождении по адресу пр-т Независимости, 78а — 48 большого количества подозрительных граждан, выбыли сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома. В указанной квартире сотрудниками милиции была обнаружена оппозиционная литература и другие документы, касающиеся действий оппозиционно настроенных граждан при проведении несанкционированных мероприятий.

В квартире находилось 55 человек. Для разбирательства, выяснения личностей и проверки на причастность к планированию массовых беспорядков в г. Минске граждане, находившиеся в квартире, были доставлены в Первомайский РУВД Минска. После установления личностей и проведения проверочных мероприятий граждане были отпущены из здания РУВД», – сообщается в заключении проверки, которую проводил заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики подполковник Александр Скуратович.

По результатам проверки управление внутренних дел администрации Первомайского района не нашло нарушений в действиях сотрудников милиции, которые 25 марта осуществляли задержание наблюдателей.

Анастасия Лойко осталась недовольна результатами проверки и планирует направить обращение в Министерство внутренних дел.