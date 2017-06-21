Как кризис и холодная весна заставили поволноваться зарабатывающих на клубнике белорусов 21.06.2017, 20:20

На заработанные в сезон деньги многие жители региона живут оставшийся год.

Падение закупочных цен на клубнику заставляет поволноваться многих лунинчан. Это неудивительно, поскольку заработанные в сезон деньги являются для многих основой семейного бюджета на весь оставшийся год.

Минский иллюстратор Воля Кузьмич традиционно помогает родителям в Лунинецком районе на сборе и продаже клубники. Она рассказала «Салідарнасці» о причинах падения цен на клубнику, а также о том, какие испытания в этом году выпали на долю лунинчан.

Фото Воли Кузьмич, facebook

По словам минчанки, падение закупочных цен не уникально для этого сезона, подобное случается ежегодно. Как правило, это происходит в выходные, так как в понедельник не работают крупные торговые площадки, куда перекупщики везут ягоды с оптового рынок в деревне Дворец Лунинецкого района. Из-за этого предложение начинает значительно превышать спрос: «Многие даже не собирают ягоду в эти дни».

Больше всего от этого страдают те, кто не имеет возможности продать собранный урожай в Минске и на других рынках. В первую очередь это касается семей, занимающихся выращиванием клубники на своих участках.

— Многие живут за счет этого. Заработанные за лето на ягодах деньги кормят людей оставшийся год, — рассказала Воля Кузьмич.

Крупные фермерские хозяйства от сезонных перепадов страдают меньше:

— Фермеры нанимают местных полоть ягодники, ухаживать за ними. Они сами возят ягоду на рынки.

Кроме того, тон задают перекупщики. В основном это оптовые покупатели из России, которые приезжают за ягодой каждый год. Они договариваются между собой, стараясь как можно дольше удержать низкие цены.

Раньше клубнику продавали на трассе М10, прозванную в народе бетонкой.

— В прошлые годы основная торговля велась вдоль трассы. Это создавало определенные проблемы для местных властей, так как во время торговли движение на трассе фактически останавливалось.

Буквально весь район собирался вокруг бетонки, люди приезжали на авто, конных повозках, велосипедах. И сейчас там это есть, но когда создали оптовый рынок, торговля стала более организованной.

Оптовый рынок. Дворец. Фото Юрия Сидуна, generation.by

В последние годы из-за кризиса заработать на ягодах удается все меньше. Этот сезон запомнился еще и аномально холодной весной. Но местные жители не собираются отказываться от клубники:

— Люди все равно садят клубнику, находят новые сорта. Надеются, что и в этот раз смогут заработать на ягоде. В этом году многие переживали из-за непредсказуемой погоды. Вот и недавно заморозки были. Я с детства не помню, чтобы у нас ягоду накрывали. А в этом году пришлось накрывать. У тех, кто это не сделал, почти вся клубника померзла.

По словам Воли, ягодный сезон продлится до конца месяца. А осенью те же перекупщики приедут за картошкой.