Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента над Балтикой

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента над Балтикой3
- 21.06.2017, 20:31
- 10,120
Истребитель Су-27 сопровождал шведский самолет над Балтийским морем на очень близком расстоянии.
Российского посла в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после инцидента с сопровождением российским Су-27 шведского военного самолета, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Вооруженные силы Швеции утверждают, что истребитель Су-27 в понедельник сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.