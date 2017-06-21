Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента над Балтикой 3 21.06.2017, 20:31

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Истребитель Су-27 сопровождал шведский самолет над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

Российского посла в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после инцидента с сопровождением российским Су-27 шведского военного самолета, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Вооруженные силы Швеции утверждают, что истребитель Су-27 в понедельник сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.