Виктория Азаренко: Определенно лучше чувствую себя на корте 6 21.06.2017, 20:38

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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка, пробившаяся в 1/8 финала турнира в Мальорке, призналась, что обыграть японку было трудно.

- Было непросто. Пришлось прервать матч, затем вновь вернуться за столь короткий промежуток времени. Это был напряженный момент, концовка третьего сета. Я сделала брейк, но напряжение все равно не спало.

Думаю, я неплохо начала матч, но потом моя концентрация резко упала, что и привело к таким проблемам. Я позволила Одзаки играть в ее игру, а она — боец, который возвращает каждый мяч. Да и непросто было играть после такого большого перерыва. К этому мне нужно приноровиться.

Определенно лучше чувствую себя на корте, особенно с тактической точки зрения. Не сказала бы, что провела лучшую подготовку к этому турниру, но в психологическом плане такие матчи очень важны, — сказала известная белорусская спортсменка Виктория Азаренко на послематчевой пресс-конференции, сообщает «Прессбол».

Напомним, сегодня экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WC) на Мальорке выиграла свой первый матч после возвращения из декрета.