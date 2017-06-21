Марин и кошелек Путина 1 Виталий Портников, glavred.info

21.06.2017, 21:03

Виталий Портников

Фото: Facebook

Сегодня Марин Ле Пен, подруга Путина и враг Европы — у разбитого корыта.

Еще недавно ей пророчили если не победу на выборах президента Франции, то по крайней мере роль лидера парламентской оппозиции. Сегодня Марин Ле Пен, подруга Путина и враг Европы — у разбитого корыта. Национальному фронту, который она опять возглавляет (накануне второго тура выборов президента Ле Пен решила «дистанцироваться» от крайне правых, но обмануть французов у нее не получилось), не удастся создать даже своей парламентской фракции в новом Национальном собрании Франции. Да, у ее сторонников будет на шесть мест больше, чем раньше — в предыдущем парламенте было два депутата. Да, самой Ле Пен удалось впервые пробраться в парламент Франции. Но для фракции этого все равно маловато. Нужны ресурсы. Злопыхатели, которые не верят в честность Марин Ле Пен, будут утверждать, что ей опять придется попрошайничать у Путина, чтобы найти деньги на подкуп недостающего количества депутатов и создать фракцию. Впрочем, не многие французские депутаты продаются — не нужно клеветать на Марин.

Сама группа Национального фронта уже выглядит самой настоящей иллюстрацией приспособленчества. Это не какой-то там боевой отряд, я даже не рискну утверждать, что у всех депутатов — настоящие правые взгляды. Ле Пен взяла с собой в парламент своего гражданского мужа Луи Аллио, он же вице-председатель партии (а сама Марин, как известно — дочь первого председателя). Так что на первом месте — семья. Один из новых депутатов — бывший республиканец Шеню. Другой — бывший коммунист Эврар. Мадам Менар известна своим оголтелым сайтом и своим мужем, мэром прекрасного городка Безье. Мосье Менар основал организацию «Репортеры без границ», а теперь правее Ле Пен, называет себя реакционером и требует восстановить смертную казнь. Интересно, что скажет мадам Менар мосье Шеню? Что вообще объединяет всех этих людей между собой?

Неужели кошелек Путина?

Виталий Портников, glavred.info