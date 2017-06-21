Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года 7 21.06.2017, 21:17

По мнению аналитиков, цена на нефть может еще упасть вплоть до $40 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $45 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. По состоянию на 20:00 по белорусском времени цена фьючерса на нефть с поставкой в августе составляла $44,63. Падение составило 3% по сравнению с началом сессии. В предыдущий день торги закрылись на отметке $46,02, пишет РБК.

Этот показатель является минимальным с 15 ноября 2016 года. Тогда стоимость Brent опускалась до $44,67 за баррель.

Старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров полагает, что цена на нефть упала ниже $45 под действием многих факторов. Среди них — увеличение в мае—июне добычи нефти в некоторых странах, как входящих в ОПЕК (Нигерия и Ливия), так и в странах Латинской Америки.

Помимо этого на падение нефти, по его словам, влияет рост числа буровых установок в США и высокие запасы нефтепродуктов там же.

«Еще один факт: мы наблюдаем отсутствие падения экспорта нефти в мире на фоне действия соглашения о сокращении добычи. И это медленнее, чем ожидалось, сокращает разрыв спроса и предложения на нефтяное сырье в мире», — считает Нестеров.

По его прогнозам, в перспективе цена на нефть может еще упасть вплоть до $40 за баррель на фоне сохранения этих факторов в совокупности с действиями спекулянтов.