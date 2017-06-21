Беларусь выиграла престижную награду в сфере рекламы - «Каннского льва» 4 21.06.2017, 21:27

фото: Cannes Lions

Спустя 12 лет Беларусь выиграла «серебро» в категории «Дизайн».

Спустя 12 лет после «Золотого Медиа Льва», выигранного агентством Starcom/Крынь Беларусь снова выиграла «Каннского льва», пишет marketing.by.

В категории «Дизайн» «Серебряный лев» достался V.Minsk/Crazyservice за работу CS Light Bulbs.

Фото: TUT.BY

Эту работу для производителя осветительного оборудования Crazy Service выполнила дизайнер Ангелина Писчикова, которая закончила БГУ, графический дизайн.

Примечательно, что ранее проект получил «серебро» Киевского фестиваля рекламы, а также - был отмечен журналом Wired, попав в подборку ТОП-9 лучших образцов дизайна упаковки по версии издания.

- Мы не планировали подаваться на этот конкурс, нам казалось это абсолютно невозможным, рискнули в последний момент. Написали организаторам через неделю после дедлайна и попросили открыть доступ для загрузки заявки. Но, если честно, не рассчитывали ни на вчерашний шорт-лист, ни на серебро. И это как чудо какое-то. Почему удалось победить? Я думаю, причина в том, что очень простая и всем понятная идея плюс качественная подача - это два важных критерия, - делится Ангелина Писчикова.