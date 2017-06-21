Беларусь выиграла престижную награду в сфере рекламы - «Каннского льва»4
- 21.06.2017, 21:27
Спустя 12 лет Беларусь выиграла «серебро» в категории «Дизайн».
Спустя 12 лет после «Золотого Медиа Льва», выигранного агентством Starcom/Крынь Беларусь снова выиграла «Каннского льва», пишет marketing.by.
В категории «Дизайн» «Серебряный лев» достался V.Minsk/Crazyservice за работу CS Light Bulbs.
Эту работу для производителя осветительного оборудования Crazy Service выполнила дизайнер Ангелина Писчикова, которая закончила БГУ, графический дизайн.
Примечательно, что ранее проект получил «серебро» Киевского фестиваля рекламы, а также - был отмечен журналом Wired, попав в подборку ТОП-9 лучших образцов дизайна упаковки по версии издания.
- Мы не планировали подаваться на этот конкурс, нам казалось это абсолютно невозможным, рискнули в последний момент. Написали организаторам через неделю после дедлайна и попросили открыть доступ для загрузки заявки. Но, если честно, не рассчитывали ни на вчерашний шорт-лист, ни на серебро. И это как чудо какое-то. Почему удалось победить? Я думаю, причина в том, что очень простая и всем понятная идея плюс качественная подача - это два важных критерия, - делится Ангелина Писчикова.