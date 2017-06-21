Топ-5 продуктов, которые помогут похудеть 21.06.2017, 21:45

В «битве с перееданием» можно вооружиться продуктами, которые способны обуздать аппетит на биохимическом уровне.

Согласно недавнему исследованию Ратгерского университета, причиной чрезмерного потребления пищи может быть не отсутствие силы воли, а неконтролируемые гормональные реакции, вызванные дисбалансом биохимических процессов в головном мозге, пишет healthyliving.com.ua.

Опыты на мышах показали, что при снижении уровня глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) грызуны потребляли большое количество жирной пищи, даже если были сыты.

ГПП-1 влияет на работу многих органов и систем. В частности, на передачу сигнала между нейронами мезолимбического пути, отвечающего за систему внутреннего подкрепления.

Это тот участок мозга, который контролирует различные зависимости, например наркотическую или никотиновую.

Так что не спешите корить себя за отсутствие силы воли. Попробуйте в битве с перееданием вооружиться щитом из продуктов, способных обуздать ваш аппетит на биохимическом уровне.

Зеленый чай

Новое исследование Флоридского университета показало: чем больше жира на животе, тем сложнее контролировать аппетит. Чтобы избавиться от лишних жировых отложений в этой области, нужна специальная диета. Один из ее компонентов — зеленый чай.

Он содержит катехины, которые способны стимулировать метаболизм и содействовать сжиганию жира на животе. В одном исследовании участники в течение 12 недель ежедневно пили по четыре-пять чашек зеленого чая. За это время они потеряли в среднем на килограмм больше, чем волонтеры контрольной группы, где чай не пили.

Обезжиренный капучино

Чтобы унять разбушевавшийся голод, зайдите в ближайшее кафе и закажите кофе с обезжиренными взбитыми сливками. Сразу два исследования показали, что продукты с пеной могут обмануть наш кишечник и мозг, которые, как выясняется, весьма доверчивы. Воздушная молочная пена создает чувство сытости без лишних калорий.

Но помните: употребление кофе в послеобеденное время может повлиять на сон. Если вы восприимчивы к кофеину, лучше перекусите попкорном.

Хумус

В журнале Obesity было опубликовано исследование, согласно которому бобовые культуры блокируют чувство голода до самого обеда. Испытуемые, съедавшие с утра по чашке фасоли, гороха или чечевицы, чувствовали себя на 31% более сытыми, чем те, кто этого не делал.

Кроме того, такие блюда, как хумус, содержат много необходимого нам белка. Эксперт по питанию Бонни Тауб-Дикс (Bonnie Taub-Dix) предлагает сочетать хумус с богатыми клетчаткой овощами (морковь, сельдерей). Особенно во время обеда или в качестве перекуса.

Авокадо

Многие отождествляют жир в пище с жиром в теле и стараются избегать его. Но жиры нужны организму наравне с другими макроэлементами. Вопрос в том, какие жиры и в каком количестве потреблять.

Умеренное количество продуктов, содержащих мононенасыщенные жирные кислоты (оливковое масло, орехи, авокадо), поможет вам контролировать аппетит и есть меньше неполезной жирной пищи.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition, испытуемые, съедавшие за обедом половину свежего авокадо, в течение последующих нескольких часов хотели есть на 40% меньше других волонтеров.

Греческий йогурт

Первая хорошая новость: в нем больше кальция, чем в молоке и обычном йогурте. А кальций стимулирует нейромедиаторы, отвечающие за хорошее настроение. При недостатке кальция человек может чувствовать беспокойство, раздражительность и даже впасть в депрессию.

Вторая хорошая новость: греческий йогурт богат белком, а значит, отлично утоляет голод.