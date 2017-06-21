«Цена на товаре одна, а на кассе считают другую» 9 21.06.2017, 22:06

Жительница Столина возмущена расхождением цены на продукты на ценнике и на кассе.

Жительница Столина Светлана попросила media-polesye.by помочь прояснить ситуацию с магазином «Родны кут»:

«Раньше я только читала в сети Одноклассники, что в данном магазине завышают цены, то есть, цена указана одна, а на кассе считают совсем другую. Сегодня сама с этим столкнулась: покупала по акции напиток «Березовский колос». Цена была указана 1л – 0,62, а 1,5л – 0,97. На кассе же посчитали 1,5л – 1,17. Я попросила мне разъяснить у продавца, но та в грубой форме ответила, что так пробивает компьютер. Я попросила снять этот ценник и повесить правдивый, но мне тут же прозвучал ответ: когда-нибудь. Извинений мы не услышали, цену не изменили. Ну, как это так? Случай не первый, и продавцы игнорируют замечания».

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты отправились в универсам «Родны кут», что по улице Терешковой в Столине. И.о. заведующей универсама «Родны кут» Светлана Малей отметила, что такие ситуации иногда бывают, когда остатки товара прошлого привоза завершают продавать и в тот же день привозят новую партию аналогичного товара по другой цене, выставляют её на полки. Продавец вовремя не перевесил ценник на товаре, а в компьютер на кассе уже введена новая цена. Вот и получилось расхождение цены на ценнике и на кассе.

– Здесь сугубо вина продавца, которая вовремя не поменяла ценник на товаре. Это грубое нарушение. От коллектива приносим большие извинения покупательнице, – подчеркнула Светлана Малей.