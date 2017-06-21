Алесь Беляцкий: Поддержка Польшей независимых СМИ – вклад в демократию в Беларуси 1 21.06.2017, 22:29

В Минске находиться с визитом заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Тихоцкий.

В посольстве Польши состоялась встреча белорусских политиков и общественных деятелей с заместителем министра иностранных дел Польши Бартошем Тихоцким, передает «Радыё Рацыя».

Помимо политиков на встрече присутствовали председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Алина Суровец.

Состоялся интенсивный обмен мнениями. Белорусские участники встречи призвали польскую сторону не прекращать поддержку демократических общественных инициатив и соответствующим образом реагировать на нарушения прав человека в Беларуси.

Также участники встречи от белорусской стороны призвали Польшу не прекращать поддержку независимых СМИ.

- Все в один голос говорили, что Польша не должна прекращать поддержку, независимо от отношений властей Беларуси. Поддержка белорусского демократического общества и независимых СМИ является долгосрочным проектом и вкладом в развитие демократии в Беларуси. В принципе замминистра с этим согласился, ну а какие будут реальные действия министерства иностранных дел на ближайшую перспективу, мы увидим, - рассказал Алесь Беляцкий.

Заместитель министра иностранных дел Польши посетил также Куропаты, где возложил цветы к памятному кресту жертвам сталинских репрессий.