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России проиграла Португалии на Кубке конфедераций

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  • 21.06.2017, 22:20
Фото: Сергей Савостоянов/ТАСС

Победу над россиянами принес португальцам гол Криштиану Роналду.

Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», пишет РБК.

Сборная Португалии открыла счет уже на восьмой минуте. Рафаэл Геррейру навесил с левого фланга, и Криштиану Роналду головой отправил мяч в ворота с линии вратарской. В голевом эпизоде португальского капитана не успел закрыть Федор Кудряшов.

Фото: Кирилл Сироткин/ РБК

На 32-й минуте обладатель «Золотого мяча» — 2016 мог оформить дубль: ворвавшись в штрафную сборной России по правому флангу, финтом обыграл Виктора Васина и пробил в упор в ближний угол. Мяч ногами отбил капитан хозяев турнира Игорь Акинфеев, проводивший сотый матч в воротах сборной.

На 50-й минуте голкипер сборной России еще раз спас команду в голевом моменте. Андре Силва выиграл верховую борьбу у Георгия Джикии и пробил головой с линии вратарской в противоход вратарю. Акинфеев успел сложиться и в падении кончиками пальцев отразил мяч.

Фото: Сергей Савостоянов/ТАСС

На второй добавленной минуте Джикия выиграл верховую борьбу у Пепе после подачи Александра Самедова с углового и пробил головой. Мяч пролетел над перекладиной ворот Рую Патрисиу.


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