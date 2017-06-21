Специалисты проверили белорусские водоемы и дали рекомендации 21.06.2017, 22:43

В Беларуси на наличие инфекций и паразитов проверяют только водоемы, где есть зона отдыха.

Санитарная служба проверяет качество воды в водоемах, только если они оборудованы зонами отдыха, то есть считаются официальными местами для купания. Об этом minsknews.by сообщил на пресс-конференции 21 июня заведующий противоэпидемиологическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Дмитрий Голотик.

— В летний период мониторинг водоемов санслужбой проводится регулярно, однако все охватить невозможно, — отметил Голотик. — Поэтому наши специалисты контролируют качество воды только там, где купание официально разрешено. Рекомендуем не окунаться в водоемы со стоячей водой: существует риск подхватить вирусную инфекцию, например гепатит А. Также нельзя плавать в технических водоемах — там установлены запрещающие знаки.

Вместе с тем, несмотря на то, что в официально разрешенных местах для купания качество воды контролируется, следует придерживаться определенных правил.

— Воду лучше не проглатывать. Если есть возможность, после купания прополоскайте рот, примите душ, насухо вытритесь полотенцем — для профилактики паразитарных инфекций, — сказал Дмитрий Голотик.

Кстати, пояснил специалист, оперативная информация о государственном надзоре за содержанием зон рекреации размещается на сайте центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Так, с 9 по 15 июня санслужба проверила 379 зон рекреации. В результате купание ограничено в трех зонах отдыха Гомеля, Мозыря, Наровли.

Что касается бассейнов, то, по словам представителя центра, в них обработка воды проводится комплексно. Используются разные методы очистки, в том числе фильтрация.

— При этом уничтожаются 98—99% бактерий и вирусов, — сказал Голотик. — Оставшиеся пару процентов убиваются либо озонированием, либо хлорированием.