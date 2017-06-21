В Беларуси - ползучая девальвация 4 21.06.2017, 23:00

Белорусская валюта слабеет на фоне заметного падения российского рубля.

Сегодня курс доллара пробил отметку в один рубль и 90 копеек. Это максимальная цена с апреля. Тога как евро перешагнул максимальную оценку от декабря. Что происходит с валютой и какие прогнозы дальше?

С середины мая белорусский рубль медленно, но непрестанно теряет позиции по отношению к доллару. За последние 30 дней доллар подорожал в отношении белорусского рубля на 2%, передает «Белсат».

Специалисты объясняют: белорусский рубль падает вслед за российским, а тот, в свою очередь, вслед за нефтью, которая, за последний месяц подешевела почти на 15% - от 54 долларов за баррель месяц назад - до 45 сейчас.

«Другие производители нефти могут эффективно заменять ОПЕК на рынке. В частности, это американские производители. Оказалось, что они могут вновь сдвинуть цены вниз», - говорит академический директор ИПМ Екатерина Борнукова.

По мнению Евразийского фонда стабилизации и развития, одна из угроз для белорусского рубля в будущем состоит в том, что у населения вскоре могут закончиться запасы валюты, которые белорусы продают на внутреннем рынке, поддерживая так стабильность курса.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's предупреждает, что финансовая стабильность может закончиться в случае перебоев с рефинансированием внешнего долга.