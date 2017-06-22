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Госдума разрешила засекретить сведения об имуществе Путина и Медведева

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  • 22.06.2017, 7:36
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Законопроект в Госдуму внес сам Владимир Путин.

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за поправки в закон «О государственной охране», которые разрешают засекретить персональные данные людей, находящихся под такой охраной, сообщается на сайте Думы в среду, 21 июня.

К персональным данным, которые предложили засекретить, относят банковские счета, сведения о недвижимости, в том числе зарубежной, и другом имуществе. Засекретить можно как сведения «объектов государственной охраны», так и членов их семей. Раскрытие персональных данных будет возможно только с согласия людей, находящихся под государственной охраной, а также органов Федеральной службы охраны .

Исключение сделают для сведений, которые «подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами».

Под государственной охраной находятся президент России, глава правительства, руководители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, спикеры Госдумы и Совета Федерации, председатели Конституционного и Верховного судов. Также сотрудники ФСО охраняют членов их семей. Президент Владимир Путин может лично расширить засекреченный список людей, которые находятся под госохраной.

Законопроект в Госдуму внес Владимир Путин, однако положение о засекреченных персональных данных в документ внесли ко второму чтению, которое прошло 15 июня.


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