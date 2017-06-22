«Гордон»: В США принят новый «план Маршалла» для Украины 16 22.06.2017, 7:49

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Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Согласно плану, Украина получает огромные инвестиции, Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной.

В качестве урегулирования конфликта на Донбассе рассматривается вариант, согласно которому Украина может отказаться от Крыма в обмен на отказ России от притязаний на Луганскую и Донецкую области.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил журналист, основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон во время обсуждения вероятных способов урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

«Американцы давно хотят уже разрешить этот вопрос. Насколько я знаю из своих источников, план рассматривается один, главный: Крым остается за Россией, Донбасс остается за Украиной. Украина берет на себя обязательство не вступать в НАТО. Под эгидой американцев и немцев для Украины выделяются огромные деньги в рамках своеобразного «плана Маршалла» (программа восстановления Европы после Второй мировой войны, предложенная госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году) и огромное количество западных бизнесменов заводят сюда деньги и идут потоками инвестиции», – отметил он, комментируя высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован и вне рамок минского формата.

Гордон, ссылаясь на источники, добавил, что Украине придется выбирать между потерей Крыма, возвращением Донбасса, внеблоковым статусом Украины и «огромными деньгами для страны».

Россия аннексировала Крым весной 2014 года по итогам «референдума», результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира. В связи с аннексией Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ экономические санкции.

После оккупации Крыма начался вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими правительственными силами с одной стороны и боевиками, поддерживаемыми Москвой, и российскими войсками, с другой.