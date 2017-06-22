«Саша готов, Ким будь готов»: Трамп продлил санкции против КНДР 22.06.2017, 7:59

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Ранее санкции были продлены против режима Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Как она уточнила, речь идет о сохранении в силе многочисленных ограничительных мер, которые вводились в основном указами президента США Барака Обамы в августе 2010 года, апреле 2011 года, январе 2015 года, марте 2016 года. Эти рестрикции предусматривали, в частности, блокирование ряда замороженных активов КНДР.

Срок действия означенных санкций истекал 26 июня текущего года. Трамп постановил продлить его еще на год, ссылаясь на то, что сохраняется «режим чрезвычайного положения применительно к Северной Корее», говорится в уведомлении главы американской администрации, направленном Конгрессу США.

По мнению Трампа, «риск распространения» ядерных материалов на Корейском полуострове, «действия и политика» Пхеньяна, в том числе нацеленные против американских Вооруженных сил, по-прежнему представляют собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Нынешняя администрация США во главе с Трампом предупредила весной, что эра «стратегического терпения» по отношению к КНДР закончилась. В связи с этим Вашингтон начал активную международную кампанию с целью усиления давления на Северную Корею ради урегулирования проблемы разработки Пхеньяном ядерного и ракетного оружия. Особую роль в этих усилиях США стремятся отвести Китаю. Однако во вторник Трамп в своем Twitter выразил мнение, что усилия Пекина и лично председателя КНР Си Цзиньпина, призванные повлиять на КНДР, «не сработали».

В среду США и Китай впервые провели совместные переговоры глав своих внешнеполитических и военных ведомств. Проблематика КНДР заняла одно из центральных мест на этих встречах, состоявшихся в Вашингтоне. Шеф Пентагона Джеймс Мэттис по итогам совещания заявил, что Трамп в своем Twitter выразил «волнение американского народа, связанное с режимом, который не прекращает провокации, играет не по правилам». «Что касается роли Китая, то Китай продолжает работать над этими вопросами», - убежден Мэттис.

Между тем, как предположил госсекретарь Рекс Тиллерсон, «Китай понимает, что Соединенные Штаты считают Северную Корею главной угрозой безопасности».

Тиллерсон также утверждал, что Пекин «несет дипломатическую ответственность за оказание гораздо большего экономического и дипломатического давления» на Пхеньян.