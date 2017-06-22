13-летняя израильтянка изобрела систему по производству кислорода в космосе 7 22.06.2017, 8:09

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Изобретение поможет астронавтам в колонизации Марса.

13-летняя Рони Орон стала лауреатом премии Satellite Is Born, учрежденной Израильским космическим агентством, сообщает сайт rusjev.net.

Девочка разработала BioSat, чтобы помочь астронавтам доказать, что жизнь на Марсе возможна.

«Мой отец был просто счастлив, когда я начала свое исследование, а мама научила смотреть на жизнь творчески», - рассказала юная изобретательница.

Орон объяснила, как устроено ее изобретение. «Спутник выглядит как большой пузырь, на одной стороне которого установлено зеркало, а другая его сторона прозрачная, что позволяет солнечным лучам попадать внутрь устройства.

В середине находится капсула из мембранного материала, пропускающего воздух, но не воду. Внутри капсулы вода и водоросли, а снаружи углекислый газ. С помощью фотосинтеза спутник будет производить кислород, а дополнительные зеркала помогут рассеивать солнечный свет, чтобы не навредить водорослям».

Орон рассказала о том, как ее поддержали родители: «Мой отец, ортопед, был просто счастлив, когда я начала свое исследование. А мама научила меня смотреть на жизнь творчески».