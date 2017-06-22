Путин рассказал, как пришел на работу в КГБ 7 22.06.2017, 8:36

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Будущий чекист посчитал профессию летчика неинтересной и перестал заниматься физикой, химией и математикой.

Президент России Владимир Путин рассказал, что когда он решил стать разведчиком, то пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть, и поделился, почему передумал быть летчиком, сообщает РИА «Новости».

«Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо», — сказал он на встрече с классными руководителями выпускных классов.

По словам Путина, там ему посоветовали закончить сначала вуз и получить юридическое образование.

«С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал», — сказал Путин.

Правитель РФ добавил, что в итоге поступил на юрфак. «Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь», — сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно.

Согласно биографии на личном сайте президента, Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в конце 70-х — начале 80-х — московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год Путин работал в ГДР.