Белорусские евреи о налоге на переживших Холокост: Это просто свинство 9 22.06.2017, 8:59

2,436

Общественность возмущена неразборчивостью властей в выборе средств для пополнения бюджета.

В Беларуси ищут денег для пополнения бюджета. И все средства хороши. Даже если приходится переступать границу нравственности и гуманности. Евреев, переживших Холокост, вынуждают платить налог за гуманитарную помощь. Общественность возмущена. А Министерство налогов и сборов не видит проблемы, ведь все законно, говорится в репортаже «Белсата».

Холокост – крупнейший геноцид ХХ века. Нацистский режим уничтожил 6 млн евреев. В Беларуси – более 800 тыс. Минчанка Алина Конникова выжила. Девочкой уцелела под бомбардировками, убежала с матерью в Казахстан, семья голодала. Сегодня вместе с сестрой нуждается в помощи. Получает ее от благотворительной организации. Но белорусские чиновники решили взыскать за это налог.

«Это просто свинство. Мне кажется, что это даже стыдно государству. Тем более, что ко всему этому оно не прилагает ни материальных, ни моральных средств», – говорит пострадавшая в годы войны Алина Конникова.

Однако государство проблемы не видит. Министерство по налогам и сборам Беларуси прикрывается законодательством. А налогообложение иностранной помощи предусматривает оплату налогов за товары, досмотр, даже за средства личной гигиены.

«Сам по себе принцип: за прокладки, простите меня, гигиенические брать налог. Вы это слышали где-нибудь? Я – нет!», – говорит Алина Конникава.

Гуманитарную помощь Американского еврейского распределительного комитета «Джойнт» через еврейские благотворительные организации получают тысячи белорусов. Только через девять таких организаций в Беларусь приходит $ 6 млн в год.

«Никаких денег не берем. Наша помощь абсолютно бескорыстна. Мы со своих клиентов денег не берем. То, что человек нуждается, и является критерием», – говорит Георгий Левин из благотворительной еврейской организации.

Но не для белорусского государства. Для освобождения от налога нужен пакет документов, личное или через представителя обращение. Хотя нет и единства подходов в каждом белорусский городе.

«Это уже какое-то волнение для любого взрослого человека, которому любой приход уже поднимает давление, каким бы здоровым он ни был. Даже 13%, которые они должны заплатить, для них это уже целое событие, событие в жизни, для некоторых – событие для кошелька», – говорит куратор социальной службы Ирина Гершанович.

Налог за досмотр пока приостановили. А вот за газовую плиту и средства гигиены, которые получила наша героиня и ее сестры, придется платить.

«Этот налог на стариков – это просто аморально. Как за патронаж, который совершает благотворительная организация, брать деньги? Вот моей сестре 90 лет, мне – 77, слава богу», – говорит Алина Конникова.

И в таком возрасте, пройдя через Холокост, приходится что-то доказывать государству. А оно просто ищет деньги. Был налог на тунеядство, вызвавший массовые акции протеста весной. Пришлось уступить. А вот уже бороться за свои права пожилым евреям будет труднее.

Под вечер в Министерстве по налогам и сборам в попытке собирать деньги с пенсионеров обвиниили… тех, кто оказывает помощь – организацию «Хэсед».