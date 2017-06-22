В Гомеле в популярном у горожан месте «ожило» болото 1 22.06.2017, 8:59

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Местный житель увяз в зыбучей трясине рядом со «Святой криницей».

О необычном природном явлении рассказывает сайт gomel.today.

Родник здоровья на краю болота

Владимир, проживающий на улице Кожара, регулярно ходит к этому популярному источнику окунуться в оборудованной здесь купели. В этот раз он сделал буквально один шаг в сторону, что едва не привело к печальным последствиям.

— Лишь только я ступил на, казалось бы, безобидную, заросшую травой поверхность, как моя нога по самый пах провалилась в трясину, — рассказывает Владимир, — Признаться, я немного занервничал — никакого дна под собой я не почувствовал. Более того, ногу стало засасывать, как будто кто-то тянул ее вниз.

Купальня

Заросли и топь возле купальни

К счастью, вторая нога еще оставалась на твердом грунте, а окончательно освободиться из «дрыгвы» ему помог находившийся возле купели мужчина. Владимир говорит, что с детства знает это болото, но возле «Криницы» никогда ничего подобного с ним не случалось. Болотная трясина давно так не проявляла себя здесь.

Криница

«Криница» считалась приносящей здоровье и исцеление с давних лет. Как минимум с момента строительства «Старого Аэродрома» в 60-е годы люди ходили сюда за водой. В 90-е годы источник объявили «Святым» уже в соответствии с православной традицией. Ныне «Криница» частично благоустроена, здесь установлен крест, на который вешают яркие ленточки, оборудована деревянная купальня с церковными образками. Вода в купели — прозрачная и холодная, на дне видны речные ракушки. А вот в шаге от импровизированного настила — начинаются густые заросли тростника. Деревянный шест легко, без усилий, уходит здесь на метр в болотную жижу.

Крест на «Кринице»

История одной дренажной системы

Этот топкий участок является остатком некогда обширного «Бурого болота», простиравшегося между обрывистой террасой бывшего сожского правобережья, деревнями Прудок и Старая Волотова. «Бурое болото» относится к болотам низинного типа и, очевидно, образовалось путем заболачивания старого русла реки Сож. Сегодня вода поступает в водоем из ключей, выходящих на поверхность у основания бывшей береговой террасы, и из коллектора ливневой канализации «Старого Аэродрома».

Старожилы из Прудка рассказывают, что если раньше отбившаяся от стада корова уходила на «Бурое болото», ее даже не искали — топи поглощали животное бесследно.

В начале 30-х годов здесь была построена железнодорожная ветка «Гомель хозяйственный» — «Речной порт», разделившая болотный массив. В 60-е годы «Бурое болото» было засыпано гидронамывным грунтом под строительство нового микрорайона «Пролетарский луг». Но вот участок между железнодорожной веткой и «Старым Аэродромом» (назовем его условно «Бурое болото-2») был намыт песком лишь частично. Говорят, что засыпать топкое место, прилегающее к бывшей береговой террасе с ключами, так и не удалось — болото быстро поглощало песок. Часть воды из этого места стекала в небольшое озеро «Бобриха».

Труба, соединяющее

Труба, соединяющее болото и «Бобриху» (со стороны озера)

Если болото действительно «ожило», то причиной этого могло стать изменение уровня грунтовых вод. Чему, в свою очередь, также могут способствовать различные факторы. Например, некоторые эксперты предполагают, что дренажная система могла прийти в негодность. Мы попытались глубже изучить этот вопрос.

Воды из бывшего «Бурого болота», на котором стоит микрорайон «Мельников луг», отводятся в открытую водосточную канаву. Она начинается от волотовского озера в виде гребного канала, и продолжается вдоль железнодорожной ветки до соединения с оврагом «Дедно». Мы также обнаружили, что вдоль канала в земле лежит дополнительная дренажная труба с несколькими бетонными колодцами, поврежденная в одном месте. На некоторых участках канава может быть названа «водосточной» только условно — на самом деле здесь лежит просто грязная жижа.

Поврежденная дренажная труба, идущая параллельно водосточной канаве​

Также видно, что вода из озера «Бобриха» в дренажную трубу сегодня практически не вытекает. Ранее этот сток имел открытый узел соединения с городской ливневой канализацией в районе железнодорожного переезда к улице Головацкого. При реконструкции этой автомобильной дороги в 2016 году этот узел был скрыт в грунте. Однако специалисты из КАУП «ГорСАП», участвовавшие в тех работах, сообщают, что при реконструкции старая дренажная труба из «Бобрихи», на 90 процентов забитая илом, была заменена на новую. В противоположной, северной части озера, также имелся сток из болота через ржавую трубу, наполовину заиленную. Через пару десятков метров труба заканчивается, стекание вод из болота здесь шло по естественному руслу, скрывающемуся в густых зарослях кустарника. Сейчас оно тоже сухое, никакого водотока здесь нет. Вины коммунальных служб в этом тоже нет, причиной скорее являются сезонные колебания и общее для всего Гомеля понижение уровня вод. Причины же этого понижения и высыхания многих водоемов в Гомеле — тема для отдельного разговора.

Пересохший участок открытой водосточной канавы

Сухой водосток, соединяющий озеро «Бобриху» и сточную систему

А застойная вода в озере «Бобриха» покрыта травой-ряской и подвергается заболачиванию. Ранее вода в этом озере была чистой и пригодной для купания, местные рыбаки ловили здесь рыбу.

Великая сушь или новое заболачивание?

Объем воды, поступающей из родников, во многих случаях имеет сезонные колебания. Так же как к заболачиванию, так и к обмелению водоемов может привести вырубка растительности. Как говорят эксперты, любое дерево — это природный насос, перегоняющий влагу от корней к листьям и испаряющий ее в атмосферу. В прошлом году в пригородах Гомеля, включая «Мельников луг» и район водосточного канала, была произведена массовая вырубка «диких» деревьев и кустарников. Много растительности, в том числе и деревьев, недавно погибло на «Буром болоте-2» в результате пожаров, причиной которых стали разводимые здесь костры и пал травы.

Исследования здесь затрудняли местные псы, бродящие во дворах под обрывистым склоном. Некоторые из этих животных размером почти не уступали знаменитой собаке Баскервилей из Гримпенской трясины.

Ряска на озере «Бобриха»

Также среди местных жителей, «интересующихся» проблемами «локальной» гидрогеологии, бытую самые невероятные версии происходящего. Поговаривают, например, о «подземной реке», протекающей под этим местом. Родники, в изобилии прорывающиеся здесь на поверхность принимаются за воды подземного потока. Выдвигаются и предположения о том, что строительство новых «высоток» по соседству вызвало «гидравлический» эффект — их тяжесть просто вытесняет грунтовые воды на поверхность. Ну, а склонные к самым крайним фантазиям, вообще рисуют картины уходящего под землю микрорайона.

Разумеется, контролем за безопасностью и состоянием почв, уровнем и чистотой вод должны заниматься специалисты и соответствующие государственные службы.

Активисты Белорусской партии «Зеленые» и Оргкомитета Белорусского социального движения «Вместе» («Разам») совместно с местными жителями проводили сбор подписей и в течение нескольких лет пытались обратить внимание властей на необходимость очистки озера «Бобриха» и сохранения этого уникального для городской черты ландшафтного уголка живой природы.

Как бы там ни было, но район «Криницы» является местом массового посещения гомельчан. Местные жители ходят сюда за водой, которую многие считают особо чистой и целебной, окунаются в купель, совершают здесь прогулки, устраивают пикники. Поэтому на границах участка с трясиной не мешало бы установить предупредительные знаки.